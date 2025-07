Mainz (ots) -In der parlamentarischen Sommerpause stehen erneut Interviews mit deutschen Spitzenpolitikern auf dem ZDF-Programm: Das Politikmagazin "Berlin direkt" führt vom 13. Juli bis 31. August 2025 seine traditionelle Reihe der ZDF-Sommerinterviews fort. Zum Auftakt ist am Sonntag, 13. Juli 2025, 19.10 Uhr im ZDF, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Diana Zimmermann, der Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios. Den Abschluss der diesjährigen Sommerinterview-Reihe im ZDF bildet am Sonntag, 31. August 2025, 19.10 Uhr, das Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz.Neben dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler kommen die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien in den sieben "Berlin direkt - Sommerinterviews" 2025 zu Wort. Die 20-minütigen Gespräche führen im Wechsel "Berlin direkt"-Moderatorin Diana Zimmermann und "Berlin direkt"-Moderator Wulf Schmiese.Die Sommerinterviews sind ab dem jeweiligen Sendetag auch im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit mehr als 37 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.Die sieben "Berlin direkt - Sommerinterviews" 2025 in der ÜbersichtSonntag, 13. Juli 2025, 19.10 Uhr:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 20. Juli 2025, 19.10 Uhr:Franziska Brantner, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 3. August 2025, 19.10 Uhr:Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 10. August 2025, 19.10 Uhr;Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 17. August 2025, 19.10 Uhr:Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender, im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 24. August 2025, 19.10 Uhr:Ines Schwerdtner, Vorsitzende Die Linke, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 31. August 2025, 19.10 Uhr:Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, im Gespräch mit Diana ZimmermannDie Sendungen werden mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal zusätzlich in Deutscher Gebärdensprache (DGS) ausgestrahlt.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere Informationen"Berlin direkt" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/berlin-direkt-104)"Inside PolitiX" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/inside-politix-104)Pressemappe zu "Berlin direkt" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/berlin-direkt)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6070709