Köln (ots) -Am 3. Oktober heißt es wieder: "Türen auf mit der Maus"! An dem Aktionstag der "Sendung mit der Maus" dürfen Kinder und Familien bundesweit hinter die Kulissen schauen - in Unternehmen, Werkstätten, Küchen, Ateliers, Forschungszentren und vielen mehr. Bis zum 31. August 2025 können Labore, Fabriken, Museen, Vereine und zahlreiche weitere Institutionen ihre Mitmachaktionen vorschlagen.Das diesjähriges Motto lautet "SpielZeit": Es geht darum, Kindern auf kreative, lebendige Weise zu zeigen, wie gearbeitet, produziert oder geforscht wird. Ob mit einer Mitmachstation, einem Blick in die Werkstatt oder kleinen Aktionen zum Ausprobieren - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt - alle Ideen sind willkommen.Der Aktionstag stellt für kleine und große Handwerksbetriebe, Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Möglichkeit dar, mit Kindern und Familien in Austausch zu kommen, Wissen weiterzugeben und Sichtbarkeit für das eigene Wirken vor Ort zu schaffen.- Nachwuchs fördern: Die Aktion schafft einen direkten Draht zur nächsten Generation - spannend, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel.- Sichtbarkeit schaffen: Die Aktion sorgt für regionale und bundesweite Aufmerksamkeit für Unternehmen - ob vor Ort oder in den sozialen Medien.- Verbundenheit zeigen: Die Aktion stärkt den Zusammenhalt in der Region.Der Aktionstag findet bereits zum 14. Mal statt. 2024 waren fast 800 Veranstaltungsorte dabei. Einen Eindruck, wie vielfältig die Aktionen waren, gibt es auf unserer Rückblick-Seite (https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/rueckschau.php5). Allgemeine Infos finden Sie hier (https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/index.php5).So funktioniert die Teilnahme:- Termin: 3. Oktober 2025- Mitmachen: Eine Aktion planen (z.B. Mitmach-Station, Werkstattbesuch, Kinder-Rallye...) - alles ist möglich, Hauptsache mit Herz!- Bewerben: bis zum 31.8.2025 über unser Formular auf www.wdrmaus.de/tueren-auf (https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/index.php5)Von Theater bis Hauptzollamt: MausFans erwartet 2025 ein vielfältiges AngebotBereits mehr als vierhundert "Türen" finden MausFans schon auf der interaktiven Karte (https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2025/index.php5) auf die-maus.de (https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/index.php5). Besucherinnen und Besucher können sich hier per E-Mail bei ihren Wunschveranstaltungen anmelden.Im Schauspiel Stuttgart können MausFans zum Beispiel mal ganz wörtlich hinter die Kulissen blicken und herausfinden, wer alles mitmachen muss, damit eine Theateraufführung gut über die Bühne geht. Beim Hauptzollamt in Köln gibt es eine Rallye mit Funkstation, Streifenwagen, Röntgengeräten - und die Spürhunde sind auch mit dabei. Familien können in Geschwenda in Thüringen erfahren, wie Schlitten hergestellt werden und lernen, wie aus Maisabfällen Mehrwegbecher entstehen. Auf digitale Schatzsuche geht es in der Kinderklinik in Regensburg. Im Kinder-Labor basteln sie Viren, schauen sich Bäckerhefe unter dem Mikroskop an und werden zu echten Mikroben-Experten.Im Vorfeld und am 3. Oktober selbst wird die Maus im Fernsehen, Radio und Online über die geöffneten Türen berichten. Dabei gibt es viel zu entdecken, zu staunen und zu lachen.Redaktion "Türen auf mit der Maus": Anja Myriam Anton, Hilla StadtbäumerFotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6070708