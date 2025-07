Wochenausblick - Deutsche Inflation im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt mit einigen spannenden Zahlen. Aus Asien erwarten uns die japanischen Arbeitsentgelte auf Jahresbasis. Möglicherweise höhere Einkommen fördern in der Regel den Konsum und wirken inflationsfördernd auf die japanische Wirtschaft. Vom 6. bis zum 7. Juli findet der BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro statt. Zu den BRICS-Staaten gehören Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Iran, Ägypten, Äthiopien und die VAE. Aus Europa liefert Sentix mit der Investor Confidence Umfrage Zahlen zum Investorenvertrauen in der Eurozone. Ebenfalls werden die Einzelhandelsumsätze der Eurozone von Eurostat veröffentlicht. Abschließend wird am Montag die deutsche Industrieproduktion bekannt gegeben.















Dienstag:



Am Dienstag werden verschiedene wichtige volkswirtschaftliche Zahlen erwartet. Die australische Zentralbank, die Reserve Bank of Australia trifft ihren Zinsentscheid. Zuletzt senkte die Zentralbank im Mai den Leitzins von 4,10 Prozent auf 3,85 Prozent. Ebenfalls veröffentlicht Japan seine Leistungsbilanz. Die Leistungsbilanz gibt den Kapitalfluss über Im- und Exporte von Waren und Dienstleistungen, sowie Einkommensübertragungen und andere laufende Übertragungen an. In Amerika wird der Ivey Einkaufsmanagerindex Kanadas publiziert. Dieser gilt als Frühindikator für die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes. Aus Europa werden die britischen BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze und die deutsche Handelsbilanz veröffentlicht. Die deutsche Handelsbilanz könnte vor allem in Hinblick auf den Handelsüberschuss mit den USA und dem Zollkonflikt für Investoren von Interesse sein.











Mittwoch:



Am Mittwoch wird der chinesische Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Ebenfalls erwarten uns der chinesische Erzeuger- und Verbraucherpreisindex. Wichtig für Anleger könnten insbesondere das Protokoll der letzten Sitzung des US-amerikanischen Federal Open Market Committee (FOMC) sein. Dieses gibt weiteren Einblick in die vorangegangene Zinsentscheidung drei Wochen zuvor.







Donnerstag:



Der Donnerstag bringt die US-amerikanischen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und mehrere interessante Unternehmenszahlen. Unter andrem liefert die Fluggesellschaft Delta Air Lines ihre Quartalszahlen. Auch das amerikanische auf Verpackungen spezialisierte Unternehmen Conagra Brands und der deutsche Zuckerproduzent Südzucker veröffentlichen ihre Quartalsergebnisse.















Freitag:



Zum Wochenabschluss erwarten uns wieder viele wichtige volkswirtschaftliche Zahlen. Aus Kanada kommen die Arbeitsmarktdaten, diese umfassen die Arbeitslosenquote, die Veränderung der Beschäftigung und die durchschnittlichen Stundenlöhne. Aus den Vereinigten Statten erwartet uns das monatliche Budget-Statement, welches vom Financial Management Service veröffentlicht wird. Nachdem Trumps "Big Beautiful Bill" beschlossen wurde, dürfte sich in den USA zunächst die Lage diesbezüglich entspannt haben. Auch aus Europa erwarten uns diverse Zahlen. Aus Großbritannien wird die Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Außerdem werden der französische Verbraucherpreisindex und der deutsche harmonisierte Verbraucherpreisindex publiziert.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







