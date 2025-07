Carsten Stork: Silber mit Wochenplus - Kurs nahe Jahreshoch, Saisonalität stützt bis Ende Juli

Anzeige / Werbung Lohnt sich der Einstieg noch - oder doch lieber abwarten? Der Silber-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Handelswoche stark und legte um +2,72 % zu. Der Kontrakt schloss am Freitag bei 37,135 USD pro Unze, nur knapp unter dem Wochenhoch von 37,315 USD - ein Niveau, das zu den höchsten Schlusskursen des Jahres gehört. Der Markt profitierte in erster Linie von einem schwächeren US-Dollar, gesteigerter Sicherer-Hafen-Nachfrage sowie wachsender Verunsicherung rund um die US-Zollpolitik und die Fiskalentwicklung nach dem beschlossenen Steuerpaket. Trotz des Anstiegs zeigt ein Blick auf die COT-Daten, dass die Large Trader ihre Netto-Long-Positionen leicht reduziert haben. Sie halten jedoch weiterhin eine beachtliche Long-Position von knapp 63.000 Kontrakten, was die bullische Grundstimmung am Markt unterstreicht - auch wenn kurzfristig etwas Überhitzung nicht ausgeschlossen werden kann. Saisonalität spricht für Stärke bis Ende Juli: Statistisch betrachtet erreicht Silber in dieser Zeit häufig ein lokales Hoch. Nach einer möglichen Zwischenkorrektur im August deuten saisonale Muster auf eine erneute Aufwärtsbewegung bis in den September hinein. FAZIT Silber bleibt im Aufwärtstrend und zeigt derzeit relative Stärke gegenüber anderen Edelmetallen. Der Schlusskurs nahe dem Wochenhoch sowie die stabile spekulative Positionierung sprechen für eine weiterhin konstruktive Entwicklung - zumindest bis zum Monatswechsel. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage und der geldpolitischen Unsicherheit bleibt die Sicherer-Hafen-Funktion ein wichtiger Treiber. Wir halten unsere Long-Position und beobachten insbesondere das Verhalten rund um die 37,50-USD-Marke, die kurzfristig als Widerstand gilt. FAZIT Silber bleibt im Aufwärtstrend und zeigt derzeit relative Stärke gegenüber anderen Edelmetallen. Der Schlusskurs nahe dem Wochenhoch sowie die stabile spekulative Positionierung sprechen für eine weiterhin konstruktive Entwicklung - zumindest bis zum Monatswechsel. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage und der geldpolitischen Unsicherheit bleibt die Sicherer-Hafen-Funktion ein wichtiger Treiber. Wir halten unsere Long-Position und beobachten insbesondere das Verhalten rund um die 37,50-USD-Marke, die kurzfristig als Widerstand gilt. Enthaltene Werte: XD0002746952

