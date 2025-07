Carsten Stork: Soja - ist das endlich die Wende?

Anzeige / Werbung Der Sojapreis kommt in Bewegung - Zeit für eine Position? Saisonaler Rückenwind - Stimmung hellt sich auf Die Sojabohnen-Futures an der CBoT konnten sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen und legten um +2,1 % zu. Der Schlusskurs am Donnerstag vor dem Feiertag lag bei 1.048,25 US-Cent je Scheffel. Vor allem Short-Coverings sowie ein günstiges saisonales Umfeld sorgten für Kaufinteresse - trotz insgesamt guter Wetterbedingungen in den US-Anbaugebieten. Zwar begünstigt das aktuelle Wetter (warme Temperaturen, punktuelle Niederschläge im Mittleren Westen) die Entwicklung der Pflanzen - besonders in der sensiblen Phase der Blüte und Schotenbildung. Doch Sorgen um Trockenheit im Delta sowie eine um 4 % niedrigere Anbaufläche laut USDA-Bericht sorgten für Unterstützung. Die Large Traders haben seit mehreren Wochen ihre Netto-Long-Positionen sukzessive aufgebaut und sind derzeit mit über 55.000 Kontrakten netto long positioniert - ein bullisches Signal, das für ein solides Grundvertrauen spricht. Aus saisonaler Sicht haben Sojabohnen traditionell Rückenwind bis in den Spätsommer. Sollte das Muster auch dieses Jahr greifen, sind weitere Kursanstiege bis Ende Juli sehr gut möglich. FAZIT Sojabohnen haben sich technisch stabilisiert. Die Marktstruktur hat sich mit der Rückkehr der Spekulanten auf die Long-Seite klar verbessert. Fundamentale Impulse (Flächendaten, Wettervolatilität, Biofuel-Fantasie) könnten den Aufwärtsimpuls fortsetzen. Wir bleiben long positioniert - mit Blick auf die saisonalen Chancen bis Monatsende. Die Sojabohnen-Futures an der CBoT konnten sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen und legten um +2,1 % zu. Der Schlusskurs am Donnerstag vor dem Feiertag lag bei 1.048,25 US-Cent je Scheffel. Vor allem Short-Coverings sowie ein günstiges saisonales Umfeld sorgten für Kaufinteresse - trotz insgesamt guter Wetterbedingungen in den US-Anbaugebieten.Zwar begünstigt das aktuelle Wetter (warme Temperaturen, punktuelle Niederschläge im Mittleren Westen) die Entwicklung der Pflanzen - besonders in der sensiblen Phase der Blüte und Schotenbildung. Doch Sorgen um Trockenheit im Delta sowie eine um 4 % niedrigere Anbaufläche laut USDA-Bericht sorgten für Unterstützung. Die Large Traders haben seit mehreren Wochen ihre Netto-Long-Positionen sukzessive aufgebaut und sind derzeit mit über 55.000 Kontrakten netto long positioniert - ein bullisches Signal, das für ein solides Grundvertrauen spricht. Aus saisonaler Sicht habentraditionell Rückenwind bis in den Spätsommer. Sollte das Muster auch dieses Jahr greifen, sind weitere Kursanstiege bis Ende Juli sehr gut möglich. FAZIT Sojabohnen haben sich technisch stabilisiert. Die Marktstruktur hat sich mit der Rückkehr der Spekulanten auf die Long-Seite klar verbessert. Fundamentale Impulse (Flächendaten, Wettervolatilität, Biofuel-Fantasie) könnten den Aufwärtsimpuls fortsetzen. Wir bleiben long positioniert - mit Blick auf die saisonalen Chancen bis Monatsende. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Enthaltene Werte: US12492A1079

