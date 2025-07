Carsten Stork: Gold trotzt Jobdaten - Saisonalität spricht für mehr

Anzeige / Werbung Gold hat eine beachtliche Bewegung hingelegt. Bleibt die Richtung? Der Gold-Future konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen und beendete den Handel am Freitag mit einem Plus von +1,89 % bei 3.346,50?USD pro Unze. Trotz eines überraschend starken US-Arbeitsmarktberichts - 147.000 neue Stellen im Juni bei einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 % - zeigte sich der Goldpreis erstaunlich stabil. Die Aussicht auf nur noch zwei Zinssenkungen bis Jahresende sowie zunehmende fiskalische Risiken in den USA stützen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Der US-Dollar bleibt unter Druck, nicht zuletzt wegen wachsender Bedenken über die US-Verschuldung. Präsident Trumps "Big Beautiful Bill" mit neuen Steuererleichterungen bei gleichzeitiger Ausweitung des Defizits um über 3 Billionen USD verstärkt die Attraktivität von Gold als sicherem Hafen. COT-Daten: Die Large Traders halten weiterhin eine stabile Netto-Long-Position von knapp unter 200.000 Kontrakten - keine großen Veränderungen, aber ein Zeichen für anhaltendes Vertrauen. Der Gold-Future konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen und beendete den Handel am Freitag mit einem Plus von +1,89 % bei 3.346,50?USD pro Unze. Trotz eines überraschend starken US-Arbeitsmarktberichts - 147.000 neue Stellen im Juni bei einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 % - zeigte sich der Goldpreis erstaunlich stabil. Die Aussicht auf nur noch zwei Zinssenkungen bis Jahresende sowie zunehmende fiskalische Risiken in den USA stützen die Nachfrage nach dem Edelmetall.Der US-Dollar bleibt unter Druck, nicht zuletzt wegen wachsender Bedenken über die US-Verschuldung. Präsident Trumps "Big Beautiful Bill" mit neuen Steuererleichterungen bei gleichzeitiger Ausweitung des Defizits um über 3 Billionen USD verstärkt die Attraktivität von Gold als sicherem Hafen. COT-Daten: Die Large Traders halten weiterhin eine stabile Netto-Long-Position von knapp unter 200.000 Kontrakten - keine großen Veränderungen, aber ein Zeichen für anhaltendes Vertrauen. Übrigens: Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Saisonalität: Die saisonalen Muster sprechen ebenfalls für Gold. Historisch tendiert das Edelmetall im Zeitraum von Juli bis Mitte Oktober zur Stärke - ein Muster, das auch dieses Jahr intakt sein könnte. Saisonalität: Die saisonalen Muster sprechen ebenfalls für Gold. Historisch tendiert das Edelmetall im Zeitraum von Juli bis Mitte Oktober zur Stärke - ein Muster, das auch dieses Jahr intakt sein könnte. FAZIT Gold zeigt sich trotz makroökonomischer Gegenwinde widerstandsfähig. Die Kombination aus Dollar-Schwäche, fiskalischem Stress, geopolitischen Spannungen und positiver Saisonalität spricht für anhaltendes Aufwärtspotenzial. Wir halten unsere Long-Position und sehen das technische Setup weiterhin konstruktiv. Enthaltene Werte: XD0002747026

