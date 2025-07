Carsten Stork: Baumwolle bleibt unter 70 Cent - Short-Positionen könnten zur Gefahr werden

Anzeige / Werbung Die hohe Short-Positionierung institutioneller Marktteilnehmer birgt kurzfristig Potenzial für eine dynamische Bewegung Der Cotton Future, gehandelt an der US ICE, zeigte sich in der vergangenen Handelswoche schwächer und schloss mit einem Minus von -1,24 % bei 68,46 US-Cent je Pfund. Die Notierungen bewegten sich damit erneut unter der wichtigen 70-Cent-Marke, die aktuell als zentraler technischer Widerstand gilt. Ein nachhaltiger Schlusskurs über dieser Marke für mehrere Tage wäre nötig, um einen neuen Aufwärtsimpuls auszulösen. Doch dazu kam es nicht - auch, weil die Börse am 4. Juli wegen des Independence Day geschlossen blieb. Trotz der verhaltenen Kursentwicklung bleibt die Positionierung am Terminmarkt brisant: Laut den aktuellen COT-Daten haben die Large Traders ihre Netto-Short-Positionen in der vergangenen Woche zwar um gut 5.000 Kontrakte reduziert, halten aber weiterhin eine markante Short-Position von rund 31.000 Kontrakten. Historisch betrachtet sind solche Konstellationen anfällig für plötzliche Short Squeezes, insbesondere wenn technische Marken überschritten werden oder fundamentale Impulse auftreten. FAZIT FAZIT Cotton konsolidiert unterhalb der 70-Cent-Marke. Der Rückgang in der letzten Woche war moderat, doch die Marktstruktur bleibt angespannt. Die hohe Short-Positionierung institutioneller Marktteilnehmer birgt kurzfristig Potenzial für eine dynamische Bewegung - insbesondere bei positiven Exportdaten oder charttechnischen Ausbrüchen. Wir bleiben wachsam und beobachten die Entwicklung engmaschig. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden . Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Wir bleiben wachsam und beobachten die Entwicklung engmaschig. Machen Sie beimmit. Einfach. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Enthaltene Werte: XD0002742068

