Carsten Stork: Euro hebt ab - Dollar taumelt vor Trumps Zoll-Deadline

Anzeige / Werbung Der EUR/USD gewinnt auf Wochenbasis +0,46%. Wie weiter? Der Euro konnte in der vergangenen Handelswoche weiter Boden gutmachen und schloss bei 1,17745?USD - ein Wochenplus von +0,46 %. Zwischenzeitlich kletterte das Währungspaar sogar bis auf 1,1830?USD - dem höchsten Stand seit fast vier Jahren. Die Stimmung gegenüber dem US-Dollar bleibt angeschlagen: Das von Präsident Trump verabschiedete Mega-Steuergesetz schürt wachsende Sorgen über die US-Schuldenlage, während sich Anleger zugleich auf die anstehende Eskalation im globalen Handel einstellen. Die Frist für neue US-Zölle läuft am 9. Juli aus - bislang ohne greifbare Durchbrüche bei den bilateralen Handelsabkommen. Parallel dazu bauten die spekulativen Marktteilnehmer laut den aktuellen COT-Daten ihre Long-Positionen weiter aus: Die Netto-Longs der Large Trader stiegen auf über 111.000 Kontrakte - ein klares Signal für steigendes Vertrauen in die Euro-Rally. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. FAZIT Der Euro setzt seine Aufwärtsbewegung fort, und mein bullischer Jahresausblick bestätigt sich zunehmend. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibe ich überzeugt, dass EUR/USD bis Jahresende deutlich höhere Niveaus erreichen kann - ein Anstieg in Richtung 1,25 erscheint weiterhin realistisch. Die strukturellen Belastungen für den US-Dollar (steigende Schulden, politische Unsicherheit, Handelskonflikte) bleiben bestehen, während sich Europa - trotz Schwächen - währungstechnisch stabilisiert. Ich halte an meiner Long-Bias fest. FAZIT Der Euro setzt seine Aufwärtsbewegung fort, und mein bullischer Jahresausblick bestätigt sich zunehmend. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibe ich überzeugt, dass EUR/USD bis Jahresende deutlich höhere Niveaus erreichen kann - ein Anstieg in Richtung 1,25 erscheint weiterhin realistisch. Die strukturellen Belastungen für den US-Dollar (steigende Schulden, politische Unsicherheit, Handelskonflikte) bleiben bestehen, während sich Europa - trotz Schwächen - währungstechnisch stabilisiert. Ich halte an meiner Long-Bias fest. Enthaltene Werte: EU0009652759

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )