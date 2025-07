Carsten Stork: Kupfer über 500 Cent: Spekulanten bleiben bullish, trotz kleinem Wochenminus

Anzeige / Werbung Darum bleibt die Kupfer-Wette intakt. Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert. Der Kupfer-Future an der CME musste in der vergangenen Handelswoche einen Rücksetzer hinnehmen und beendete die Woche mit einem Minus von -1,22 %. Dennoch blieb der Schlusskurs mit 506,25 US-Cent klar über der psychologisch wichtigen Marke von 500 Cent. Zwischenzeitlich stieg der Kurs sogar auf über 520 US-Cent, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Markttreiber bleiben die anhaltenden Spekulationen rund um mögliche US-Zölle auf Kupferimporte, die zu Lieferumleitungen in die USA und sinkenden Lagerbeständen an der LME und der Shanghai Futures Exchange geführt haben. Gleichzeitig stützt ein schwächerer US-Dollar die Rohstoffpreise - allen voran Kupfer. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den Large Speculators: Diese haben ihre Netto-Long-Positionen weiter ausgebaut - auf fast 30.000 Kontrakte, den höchsten Stand seit März 2025, als Kupfer ein Allzeithoch erreichte. Die institutionelle Nachfrage bleibt damit hoch, auch wenn sich erste Anzeichen einer Überhitzung zeigen. Saisonalität: Vorsicht ab Ende Juli Historisch betrachtet neigt der Kupfermarkt ab Ende Juli zu Schwächephasen. In Kombination mit den aktuellen geopolitischen Unsicherheiten und den Erwartungen an die US-Konjunktur könnte es kurzfristig zu erhöhtem Korrekturrisiko kommen. FAZIT Kupfer bleibt technisch über 500 Cent stark, fundamental gestützt - insbesondere durch China-Nachfrage, Angebotsengpässe und Dollar-Schwäche. Die Position bleibt im Depot, wird aber angesichts der saisonalen Risiken engmaschig überwacht. FAZIT Kupfer bleibt technisch über 500 Cent stark, fundamental gestützt - insbesondere durch China-Nachfrage, Angebotsengpässe und Dollar-Schwäche. Die Position bleibt im Depot, wird aber angesichts der saisonalen Risiken engmaschig überwacht. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Enthaltene Werte: XD0002745517,XD0002058432,378696065

