Carsten Stork: Palladium konsolidiert auf hohem Niveau - Shorts könnten zum Risiko werden

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Palladium-Markt Der Palladium-Future an der CME hat in der vergangenen Handelswoche leicht nachgegeben, schloss aber weiterhin auf erhöhtem Niveau. Auf Wochensicht verzeichnete der Kontrakt ein minimales Minus von -0,13 % und beendete die Woche bei 1.147,50 USD pro Unze. Die Handelswoche war von hoher Volatilität geprägt: Das Wochentief lag bei 1.102 USD, das Hoch bei 1.175,50 USD - ein Niveau, das dem höchsten Stand seit acht Monaten entspricht. Der Rückgang folgte auf eine starke Juni-Rally, die vor allem durch einen schwächeren US-Dollar, anhaltende Angebotsrisiken und zunehmendes Interesse an Edelmetallen als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten getragen wurde. Gleichzeitig belastet der strukturelle Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie - insbesondere durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge - die längerfristigen Perspektiven. Ein interessanter Faktor bleibt die Positionierung am Terminmarkt: Laut den aktuellen COT-Daten halten die Large Traders weiterhin über 4.500 Short-Kontrakte - ein Niveau, das in der Vergangenheit wiederholt zu kurzfristigen Short-Squeezes geführt hat. Zwar gab es zuletzt Zuflüsse in palladiumbasierte ETFs, doch mittelfristig bleibt der Markt anfällig für abrupte Umschichtungen - sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Saisonalität spricht für Stärke bis Monatsende: Historisch gesehen tendiert Palladium dazu, bis Ende Juli freundlich zu laufen, bevor saisonaler Verkaufsdruck einsetzt. Sollte die Aufwärtsbewegung anhalten, könnten weitere Kursanstiege nicht ausgeschlossen werden - insbesondere, wenn Short-Positionen zur Absicherung aufgelöst werden müssen. FAZIT Palladium konsolidiert derzeit auf hohem Niveau. Die Preisspanne der letzten Woche unterstreicht die Marktunsicherheit, doch technische und saisonale Faktoren stützen den Kurs vorerst. Die weiterhin hohe Short-Positionierung großer Marktteilnehmer könnte kurzfristig als Treiber wirken - insbesondere, wenn weitere Käufe auf der Long-Seite hinzukommen. Wir halten an unserer Position fest und beobachten die Entwicklung aufmerksam, insbesondere mit Blick auf die zweite Julihälfte.

