Carsten Stork: Zucker-Future: Schwacher Wochenausklang - trotz Frostspekulation

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Zucker-Markt

Der Oktober-Kontrakt auf Zucker Nr. 11 (ICE US) verzeichnete in der vergangenen Woche ein Minus von 1,86 % und ging am Donnerstag bei 16,38 US-Cent je Pfund aus dem Handel. Der Freitagshandel fiel aufgrund des Independence Day in den USA aus. Damit setzt sich der übergeordnete Abwärtstrend technisch fort - trotz eines kräftigen Rebounds von über 5 % am Donnerstag, ausgelöst durch Spekulationen über ein mögliches Frostereignis in Brasilien.Die spekulativen Marktteilnehmer (Large Traders) haben ihre Short-Positionen nochmals ausgebaut. Aktuell sind sie mit über 47.000 Kontrakten netto short - ein deutliches Zeichen dafür, dass der Markt weiterhin stark von Pessimismus geprägt ist. • Erwarteter globaler Angebotsüberschuss von 7,5 Mio. Tonnen laut USDA • Rekordernten in Brasilien, Indien und Thailand • Nachfrageseite schwach: Die Lieferung zur Juli-Kontraktfälligkeit fiel so niedrig aus wie seit 11 Jahren nicht mehr Einziger Lichtblick bleibt die günstige Saisonalität. Historisch betrachtet tendiert der Zuckerpreis im Juli und August zur Erholung. Sollte sich dieses Muster auch 2025 durchsetzen, könnte der Markt in den kommenden Wochen Bodenbildung versuchen. FAZIT Der Zucker-Future hat sich trotz eines frostbedingten Kurssprungs am Donnerstag nicht aus seinem Abwärtstrend befreien können. Die fundamentalen Belastungsfaktoren bleiben dominant, insbesondere die schwache Nachfrage und das Überangebot auf dem Weltmarkt. Sollte sich die Saisonalität durchsetzen und das Wetterrisiko in Brasilien zunehmen, könnte der aktuelle Bereich allerdings zur Wendezone werden. Die kommende Woche wird entscheidend - insbesondere mit Blick darauf, ob der Markt den Rebound bestätigen kann oder ob der Verkaufsdruck zurückkehrt.

