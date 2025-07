Carsten Stork: Öl mit Comeback - Spekulanten greifen zu, Saisonalität spricht für mehr

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Ölpreis Der WTI Crude Oil Future hat sich in der vergangenen Woche deutlich erholt. Nach dem starken Abverkauf der Vorwoche stieg der Preis auf Wochenbasis um +2,07 % und schloss bei 66,50?USD je Barrel - nahe dem Wochenhoch bei 67,58?USD. Die jüngsten COT-Daten zeigen ein klares Bild: Large Trader haben den Rücksetzer genutzt, um ihre Long-Positionen kräftig auszubauen. Mit knapp 233.000 Kontrakten Long sind sie jetzt so optimistisch positioniert wie zuletzt Ende Januar - in einer Phase, als viele auf einen Ölpreis >80?USD spekulierten. Fundamental bleibt das Überangebot ein Belastungsfaktor, vor allem mit Blick auf das OPEC+ Treffen, bei dem eine weitere Produktionsausweitung für August erwartet wird. Dennoch zeigt der Markt derzeit Widerstandskraft. Auch die geopolitische Lage (Trump-Tarife, Iran-Gespräche) sorgt für einen möglichen "Risk-Premium-Boost" im Ölpreis. Saisonalität: Aus saisonaler Sicht bleibt das Bild weiterhin konstruktiv. Historisch tendiert der Ölpreis von Juli bis Mitte Oktober zur Stärke - ein Muster, das sich dieses Jahr trotz kurzfristiger Volatilität erneut bestätigen könnte. FAZIT Der Ölpreis hat seinen Boden gefunden - zumindest kurzfristig. Die Kombination aus positiver Saisonalität, erneutem Interesse der Spekulanten und möglichem geopolitischen Rückenwind könnte WTI mittelfristig wieder über 70?USD führen. Wir bleiben kurzfristig positiv gestimmt, behalten jedoch das OPEC+ Meeting und mögliche Eskalationen auf der Angebotsseite genau im Blick. FAZIT Der Ölpreis hat seinen Boden gefunden - zumindest kurzfristig. Die Kombination aus positiver Saisonalität, erneutem Interesse der Spekulanten und möglichem geopolitischen Rückenwind könnte WTI mittelfristig wieder über 70?USD führen. Wir bleiben kurzfristig positiv gestimmt, behalten jedoch das OPEC+ Meeting und mögliche Eskalationen auf der Angebotsseite genau im Blick. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Enthaltene Werte: XC0007924514

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )