Carsten Stork: Kaffee unter Druck - Saisontief könnte sich bis August ausbilden

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Kaffee-Markt Der Arabica-Kaffee-Future, der an der US ICE gehandelt wird, setzte in der vergangenen Woche seine Korrektur fort und verlor rund 4,87 %. Der Wochenschluss lag bei 287,85 US-Cents je Pfund - das ist der tiefste Stand seit Anfang Dezember 2024. Belastend wirkte vor allem die fortschreitende Ernte in Brasilien. Trotz teils durchwachsener Berichte über heruntergefallene Kaffeekirschen erwartet das USDA für das Erntejahr 2025/26 ein Rekordvolumen von 65?Mio. Säcken, davon 40,9?Mio. Arabica. Gleichzeitig hat sich das Wetter zuletzt deutlich verbessert: Prognosen gehen von reichlich Regen und günstigen Temperaturen in den Hauptanbaugebieten aus - was die Preiserholung weiter erschwert. Auch auf der Positionierungsseite ist ein deutlicher Trend erkennbar: Die spekulativen Investoren haben begonnen, ihre Netto-Long-Positionen sukzessive abzubauen - trotz des fallenden Markts. Aktuell sind die Large Trader nur noch mit gut 31.000 Kontrakten netto long engagiert. Der bullische Überhang ist also deutlich geschrumpft. FAZIT Kaffee bleibt vorerst unter Druck - sowohl fundamental als auch technisch. Dennoch gibt es erste Argumente, die für eine mögliche Bodenbildung in den kommenden Wochen sprechen. Saisonal betrachtet ist der Zeitraum Juli bis August oft von schwankenden, aber letztlich steigenden Kursen geprägt. Das aktuelle Umfeld könnte also durchaus dazu führen, dass wir im Laufe des Sommers ein zyklisches Tief sehen. Noch fehlt die Bestätigung, aber wer mittel- bis langfristig denkt, sollte Kaffee jetzt aufmerksam beobachten. Enthaltene Werte: XD0016549160

