DCX - Der Rohstoff-Index: Zinswende wackelt - US-Zölle ab 9. Juli könnten Volatilität entfachen

Börsen-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Rohstoff-Markt Liebe Leserinnen und Leser, die US-Arbeitsmarktdaten für Juni sorgten in der vergangenen Woche für neue Dynamik an den Märkten. Statt der erwarteten 106.000 neuen Stellen wurden 147.000 geschaffen - ein klares Signal, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 4,1 %, während sich das Lohnwachstum auf 0,2 % gegenüber dem Vormonat verlangsamte. Diese Mischung aus Stabilität und Entspannung führte dazu, dass die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Juli endgültig verblasste. Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei nur noch 4,7 %. Gleichzeitig wächst die Nervosität, weil am 9.Juli die Verhandlungsfrist für die Zollpause endet - für alle Handelspartner außer China. Bis dahin gilt eine 10 %-Basiszollrate, danach könnten deutlich höhere Zölle wirksam werden. Ein Scheitern der Verhandlungen könnte nicht nur Unternehmensgewinne und Lieferketten belasten, sondern auch die geldpolitischen Erwartungen und Marktschwankungen erhöhen. Der Euro profitierte in diesem Umfeld weiter: EUR/USD legte um +0,46 % zu und erreichte mit 1,1830?USD den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Unterstützt wird die Euro-Stärke von der zunehmenden Skepsis gegenüber der US-Haushaltslage nach dem verabschiedeten Steuerpaket. Auch geopolitische Risiken wie mögliche Handelskonflikte stützen derzeit den Euro. Ein weiteres Thema war der EU-Vorschlag zum Klimaziel 2040: Ab 2036 sollen Mitgliedstaaten erstmals internationale CO2-Zertifikate zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nutzen dürfen. Diese neue Marktöffnung könnte den Preis für hochwertige Emissionsrechte auf Jahre hinaus beeinflussen. Was war im DCX in der vergangenen Woche besonders auffällig? Was war im DCX in der vergangenen Woche besonders auffällig? Die vergangene Handelswoche war geprägt von deutlichen Bewegungen in beide Richtungen: Während Edelmetalle weiter zulegen konnten, gerieten einige Agrarrohstoffe und Energieträger unter Druck. Besonders auffällig war dabei, wie stark sich einzelne Trends verfestigten - in einigen Märkten stützen Saisonalität, technische Marken und Positionierungsdaten eine Fortsetzung der Bewegung, während andere kurz vor einer möglichen Gegenreaktion stehen. Insgesamt zeigt sich das DCX-Portfolio derzeit aktiv in Märkten mit klaren Impulsen - und das Umfeld bleibt weiterhin spannend. Silber - Long (+2,72 %) Silber näherte sich mit einem Schlusskurs von 37,135?USD seinem Jahreshoch. Schwacher US-Dollar, geopolitische Unsicherheiten und eine unterstützende Saisonalität bis Ende Juli sorgten für starken Rückenwind. Gold - Long (+1,89 %) Gold zeigte trotz robuster US-Arbeitsmarktdaten Stärke. Die Kombination aus Fiskalrisiken, Dollarschwäche und saisonaler Unterstützung stützt die Nachfrage nach dem Edelmetall. Sojabohnen - Long (+2,12 %) Sojabohnen profitierten von Short-Coverings, saisonalem Rückenwind und einer rückläufigen Anbaufläche laut USDA. Das technische Bild hat sich klar verbessert. EUR/USD - Long (+0,46 %) Der Euro kletterte auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Die steigenden Schuldenrisiken in den USA und die Erwartung neuer Zölle treiben den USD in die Defensive, was dem EUR in die Karten spielt. Baumwolle - Long (-1,24 %) Cotton bleibt unter der 70-Cent-Marke gefangen. Die auffällig hohe Short-Positionierung macht die Lage jedoch brisant - ein Short Squeeze bleibt jederzeit möglich. Kupfer - Long (-1,22 %) Trotz leichter Korrektur blieb Kupfer über 500 Cent. Die hohe Long-Position institutioneller Anleger und die knappen LME-Bestände stützen weiterhin das bullische Setup. WTI Crude Oil - Long (+2,07 %) WTI zeigte ein Comeback und konnte den Rücksetzer der Vorwoche korrigieren. Spekulanten bauten ihre Longs deutlich aus, saisonale Stärke spricht für weitere Aufwärtstendenzen. Zucker - Long (-1,86 %) Zucker kämpft weiter mit Überangebot und schwacher Nachfrage. Ein einziger starker Tag wegen Frostspekulation reichte nicht für einen Trendwechsel - die Saisonalität bleibt jedoch ein Hoffnungsschimmer. Palladium - Long (-0,13 %) Palladium konsolidiert nach starker Juni-Rally auf hohem Niveau. Die anhaltend hohe Short-Position institutioneller Händler birgt kurzfristiges Squeeze-Potenzial. Henry Hub Natural Gas - Long (-9,32 %) US-Erdgas fiel erneut kräftig - trotz Hitze. Das Überangebot und hohe Speicherstände belasten. Erste Short-Reduktionen zeigen allerdings beginnende Vorsicht bei den Bären. Platin - Long (+4,22 %) Platin setzte seine historische Juni-Rally fort und erreichte mit über 1.400?USD den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt. Die Marktstruktur bleibt klar bullisch. TTF Natural Gas - Long (-0,64 %) Nach dem Abverkauf der Vorwoche stabilisiert sich TTF. Die unterdurchschnittlichen Speicherstände in Deutschland und die anhaltende Sommerhitze könnten bald wieder Kaufdruck auslösen. CO2 Emissionsrechte - Long (+0,74 %) EUA-Preise erholten sich leicht. Neue politische Impulse durch das EU-Klimaziel für 2040 sowie die mögliche Öffnung für internationale Zertifikate verändern die mittelfristige Perspektive strukturell. Kakao - Short (-9,08 %) Kakao brach ein - der Produktionsausblick aus Ghana und zunehmende Schwächen auf der Nachfrageseite sorgten für massiven Verkaufsdruck. Die Long-Positionen großer Händler wurden drastisch reduziert. Kaffee - Short (-4,87 %) Arabica fiel auf den tiefsten Stand seit Dezember. Rekordernten in Brasilien und sukzessive reduzierte Long-Positionen drücken den Markt - das Saisontief könnte aber in den nächsten Wochen erreicht sein. Fazit: Die vergangene Woche war im DCX-Portfolio von zwei zentralen Kräften geprägt: erstens von einer selektiven Rohstoffrotation - Edelmetalle wie Silber und Platin zeigen Stärke, Agrarrohstoffe wie Kakao und Kaffee setzen zur Korrektur an. Zweitens wird das Verhalten institutioneller Anleger zum entscheidenden Taktgeber. In vielen Märkten beobachten wir klare Richtungswechsel in der Positionierung - ein Signal, das gerade in Kombination mit Saisonalität und geopolitischen Rahmenbedingungen auf mittel- bis kurzfristige Kursveränderungen hindeutet. Die Herausforderung bleibt, zwischen kurzfristiger Korrektur und langfristiger Trendwende zu unterscheiden. Das DCX-Portfolio zeigt sich derzeit flexibel - mit Fokus auf technische Reaktionsmarken und makroökonomische Treiber. Ihr Carsten S. Stork Über den DCX: Der Dynamic Commodity Index (DCX) Das Beste aus Metallen, Energie- und Agrarrohstoffen: Long und Short Das DCX-Zertifikat bildet die innovative Rohstoff-Strategie des Dynamic Commodity Index ab. Der Name ist Programm. In den Index aufgenommen werden Rohstoffe, die aufgrund von signifikanten Marktereignissen oder globalen Trends starkes Renditepotenzial zeigen. Die Dynamik dahinter: Das Zertifikat ist so konzipiert, dass es nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Preise reagieren kann, was in volatilen Märkten besonders wertvoll ist. Die Zusammenstellung wird von Rohstoff-Experte Carsten Stork persönlich angepasst und optimiert. Als besonderen Service schreibt er regelmäßig E-Mail-Updates zu den Entwicklungen des Wertpapiers. Damit ist das Zertifikat ein zeitsparendes, transparentes Investment. Mehr finden Sie unter www.dcx-zertifikat.de In den Index aufgenommen werden Rohstoffe, die aufgrund von signifikanten Marktereignissen oder globalen Trends starkes Renditepotenzial zeigen. Die Dynamik dahinter: Das Zertifikat ist so konzipiert, dass es nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Preise reagieren kann, was in volatilen Märkten besonders wertvoll ist. Die Zusammenstellung wird von Rohstoff-Experte Carsten Stork persönlich angepasst und optimiert. Als besonderen Service schreibt er regelmäßig E-Mail-Updates zu den Entwicklungen des Wertpapiers. Damit ist das Zertifikat ein zeitsparendes, transparentes Investment. Mehr finden Sie unter www.dcx-zertifikat.de Das DCX-Zertifikat bildet die innovative Rohstoff-Strategie des Dynamic Commodity Index ab. Der Name ist Programm. In den Index aufgenommen werden Rohstoffe, die aufgrund von signifikanten Marktereignissen oder globalen Trends starkes Renditepotenzial zeigen. Die Dynamik dahinter: Das Zertifikat ist so konzipiert, dass es nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Preise reagieren kann, was in volatilen Märkten besonders wertvoll ist. Die Zusammenstellung wird von Rohstoff-Experte Carsten Stork persönlich angepasst und optimiert. Als besonderen Service schreibt er regelmäßig E-Mail-Updates zu den Entwicklungen des Wertpapiers. Damit ist das Zertifikat ein zeitsparendes, transparentes Investment. Mehr finden Sie unter Enthaltene Werte: EU0009652759,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,DE000VC6RKM5

