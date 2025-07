NurExone Biologic: Profiteur der Gesetzesänderung in den USA zur Stammzelltherapie?

Anzeige / Werbung

Stammzellen gehören zu den großen medizinischen Hoffnungen für verschiedene Therapien. Das liegt daran, dass sie die einzigartige Fähigkeit besitzen, sich zu verschiedenen Zelltypen zu entwickeln und sich selbst zu erneuern. Die Stammzelltherapie ist daher ein Behandlungsansatz, bei dem körpereigene oder fremde Stammzellen zur Reparatur oder Regeneration von geschädigtem Gewebe eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind die Dermatologie und die Schmerztherapie. Hier kommt das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) ins Spiel: Exo-Top Inc., die US-Tochtergesellschaft von NurExone, wird mit der Produktion standardisierter Exosomen aus Stammzellen beginnen, die in eigenen therapeutischen Anwendungen als Träger für siRNA oder kleine Moleküle sowie für die Lieferung von naiven Exosomen für ästhetische oder nicht-medizinische Anwendungen eingesetzt werden sollen. Therapien, wie sie das Flaggschiffprodukt ExoPTEN bietet, zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse in präklinischen Studien, wobei die erste Anwendung am Menschen für 2026 angestrebt wird. Für therapeutische Zwecke müssen vor der Markteinführung alle von der FDA geforderten Schritte abgeschlossen sein. Das neue Stammzellengesetz in Florida (SB-1768)¹ könnte nun jedoch einen strategischen Vorteil für naive (unbeladene) Exosomen für bestimmte Anwendungen bieten.

Florida erlaubt Ärzten die Anwendung von Stammzelltherapien

Bereits ab dem 1. Juli 2025 dürfte die Verwendung von nicht von der FDA zugelassenen Stammzelltherapien im US-Bundesstaat Florida gelockert werden. SB-1768 sieht vor, dass Ärzte unter strengen Auflagen Stammzellen verwenden dürfen. Zumindest wenn sie im Rahmen ihres Fachbereiches tätig sind und sich auf die Orthopädie, Wundversorgung oder Schmerztherapie konzentrieren, wobei strenge Anforderungen gelten, um die Patientensicherheit und ethische Standards zu gewährleisten².

US-Tochter ExoTop könnte von Stammzellgesetz profitieren

Für ExoTop - die US-Tochtergesellschaft von NurExone Biologic Inc. - dürfte SB-1768 ein strategischer Vorteil sein, da das Unternehmen potente, gut charakterisierte Exosomen aus menschlichen mesenchymalen Stammzellen herstellen wird. Das Unternehmen baut eigene GMP-konforme (Good Manufacturing Practice) Produktionskapazitäten für diese Exosomen für den Eigenbedarf und die B2B-Belieferung auf. Die neue Rechtslage schafft somit einen frühen Marktzugang, beschleunigt potenzielle Einnahmequellen und könnte ExoTop als First Mover in einem Markt mit hoher Nachfrage positionieren - beispielsweise in der Schmerztherapie, Dermatologie oder Wundheilung.

Auch andere Akteure bereiten sich auf das neue regulatorische Umfeld in Florida vor. So hat beispielsweise das Biotech-Unternehmen ZEO ScientifiX Inc. (WKN: A3E4PZ, ISIN: US98980W1045) eine Fortbildungsinitiative für Ärzte namens ZEO Masterclass³ ins Leben gerufen. Die Schulung soll medizinisches Fachpersonal auf die Umsetzung von SB-1768 vorbereiten.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2025/1768/BillText/er/PDF

https://health.wusf.usf.edu/health-news-florida/2025-05-09/ florida-lawmakers-approve-bill-to-improve-access-to-some-unapproved-stem-cell-therapies

https://www.stocktitan.net/news/ZEOX/zeo-scientifi-x-launches-physician-focused-masterclass-ahead-of-v3udikkn59wt.html

