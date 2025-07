Rohstoffe der Zukunft: Wie Niobium und Seltene Erden Märkte und Technologien antreiben

Anzeige / Werbung

Ob Windräder, E-Autos oder Hochleistungselektronik - viele Zukunftstechnologien sind ohne bestimmte Rohstoffe kaum realisierbar. Niobium und Seltene Erden gehören dabei zu den Metallen, deren strategische Relevanz in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Ihr Einsatz reicht von ultrafesten Stählen bis hin zu leistungsstarken Magneten. Weil große Teile der weltweiten Versorgung auf wenige Länder - insbesondere China und Brasilien - entfallen, richtet sich der Blick zunehmend auf neue Projekte, die geologisch attraktiv und geopolitisch verlässlich aufgestellt sind. Der Bedarf steigt, die Bezugsquellen sind begrenzt - und das macht Projekte außerhalb Chinas besonders interessant. Unternehmen wie Arafura, St George Mining und Lynas positionieren sich genau an dieser Schnittstelle von Angebotssicherheit und Technologietrend.

Niobium: Stärker, leichter, gefragter

Niobium mag im Rohstoff-Rampenlicht seltener auftauchen als Lithium oder Kupfer - in der Industrie ist es dafür umso begehrter. Es macht Stahl deutlich fester und gleichzeitig leichter, was in der Automobilbranche, im Bausektor oder bei Pipelines klare Vorteile bringt. Auch neue Batterietechnologien setzen zunehmend auf Niobium. Der Großteil der weltweiten Produktion stammt aus Brasilien. Dort hat sich St George Mining mit seinem Araxá-Projekt in direkter Nachbarschaft zum Weltmarktführer CBMM positioniert - ein kluger strategischer Schachzug.

Seltene Erden: Im Zentrum der Energiewende

Kaum ein anderer Rohstoffsektor steht so im Fokus geopolitischer Debatten wie jener der Seltenen Erden. Neodym und Praseodym, zwei sogenannte Magnet-Seltenerdmetalle, sind unverzichtbar für Elektromotoren, Generatoren und Windkraftanlagen. Aktuell dominieren chinesische Produzenten den Markt - inklusive Weiterverarbeitung. Umso wichtiger sind Projekte, die diese Abhängigkeit verringern.

Drei Unternehmen, drei Wege zum Zukunftsmetall

Arafura Rare Earths

Arafura entwickelt mit dem Nolans-Projekt im Northern Territory eine der vielversprechendsten NdPr-Lagerstätten weltweit. Ziel ist eine integrierte Wertschöpfungskette - vom Bergbau über die Aufbereitung bis zum fertigen Produkt. Die geplante Lebensdauer liegt bei über 30 Jahren, unterstützt durch Infrastruktur und staatliche Finanzierung. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristige Abnahmeverträge spricht Arafura sowohl industrielle als auch institutionelle Investoren an.

St George Mining

St George erschließt mit dem Araxá-Projekt in Brasilien eine kombinierte Niobium- und Seltene-Erden-Lagerstätte - ein Alleinstellungsmerkmal im internationalen Vergleich. Mit 41,2?Mio.t Niobium-reichem Gestein und 40,6?Mio.t mit hohem Gehalt an Seltenen Erden ist die Grundlage gelegt. Die Lagerstätte liegt oberflächennah, was eine wirtschaftliche Tagebauerschließung erleichtert. Analysten wie East Coast Research bescheinigen dem Projekt großes Potenzial. Eine Scoping-Studie läuft - Ergebnisse werden bis Ende 2025 erwartet.

Lynas Rare Earths

Lynas betreibt mit Mt Weld eine der höchstgradigen Seltene-Erden-Minen weltweit und unterhält mit der Anlage in Malaysia eine etablierte Verarbeitungsinfrastruktur. Derzeit erweitert Lynas seine Aktivitäten mit einer neuen Raffinerie in den USA - in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium. Die klare Positionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette macht Lynas zu einem strategisch wichtigen Anbieter.

Analysten sehen Aufwärtspotential

Anleger blicken zunehmend differenziert auf den Sektor der Seltenen Erden und strategischen Metalle. Lynas gilt als etablierter Player mit stabilen Abnehmern - entsprechend reflektiert sich das auch im Kursniveau. Arafura befindet sich noch in der Entwicklungsphase, punktet aber mit politischer Rückendeckung und langfristiger Ausrichtung. Bei St George Mining sehen Analysten deutliches Aufwärtspotential. So hat das Analystenhaus East Coast Research im Mai ein Kursziel von 0,14 A$ veröffentlicht. Dies wäre nahezu eine Vervierfachung des aktuellen Kurses.

---

