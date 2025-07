Let's rock it...: Inflation und Krisen im Rücken - jetzt geht Kanadas Mega-Goldprojekt in die Vollen!

Anzeige / Werbung

Anhaltender Rückenwind treibt Gold weiter: geopolitische Risiken, Zweifel an der Tragfähigkeit der US-Finanzen und brüchige Lieferketten durch Strafzölle stützen den Preis.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hinzu kommen die Aussichten auf eine weiterhin zögerliche Zinssenkungspolitik der FED und eine anhaltende höhere Inflation, was Gold als Portfolio-Diversifizierung noch prominenter ins Rampenlicht der Investoren rückt und den Goldpreis noch stärker befeuert.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Genau in dieses phänomenal förderliche Szenario tritt Osisko Development (WKN: A3DK8G) mit seinem Ausnahme-Asset "Cariboo' auf die Bühne, mit großartigen Neuigkeiten, was seine erstklassige Entwicklung angeht. Dazu passt auch, dass British Columbia in Sachen Goldproduktion noch viel Aufholpotenzial hat, verglichen zu anderen Hotspots wie Ontario und Quebec, was Osisko ebenfalls in die Karten spielt.

Kanadas Goldproduktion nach Regionen, Stand: 2023:

Quelle: https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/gold-facts

Ebenso ist auch insgesamt für Kanada betrachtet, noch einiges an Luft nach oben.

Weltweite Goldminenproduktion. Stand: 2022

Quelle: https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/gold-facts

Osisko Development treibt sein Power-Projekt "Cariboo' grandios voran!

Bei Osisko Development (WKN: A3DK8G) gibt es nur Vollgas, um sein primäres Ziel, DER mittelgroße Goldproduzent in Nordamerika zu werden, zu erreichen. Und diesem Ziel geht der der dynamische Senkrechtstarter mit riesigen Schritten entgegen. Sehr beeindruckend zeigt sich dies bei den sensationellen Fortschritten, die Osisko bei seinem hochgradigen, 100% unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt "Cariboo' macht.

Quelle: Osisko Development

Mitten in Kanadas aufstrebendem Goldbezirk British Columbia und liegt Osiskos 192.000 Hektar große Portfolio-Perle perfekt eingebettet im historischen "Wells-Barkerville'-Bergbaubezirk, wo während dessen Blütezeit und bis in die späten 1960er Jahre satte rund 4 Millionen Unzen Gold produziert wurden, was beim heutigen Goldkurs Sensationellen über 7 Mrd. Dollar entsprechen würde.

Optimierte Machbarkeitsstudie zeigt "Cariboo' sein mächtiges Potenzial!

Ende April präsentierte Osisko eine optimierte Machbarkeitsstudie für sein genehmigtes Mega-Goldprojekt "Cariboo'. Unterm Strich stehen dort nun phänomenale 943 Mio. CAD Nettogegenwartswert und ein interner Zinsfuß von satten 22,1 % nach Steuern. Das sind wohlgemerkt nur die Basis-Kennzahlen, wenn man von einem konservativen Szenario von 2.400,- USD/Unze Gold ausgeht. Doch wie oben bereits ausgeführt, stehen die Zeichen eher auf einen sehr viel höheren Goldpreis. Insofern würde "Cariboos' Nettogegenwartswert bei der eher realistischeren Annahme von 3.300,- USD/Unze bei unglaublichen 2,1 Mrd. CAD nach Steuern liegen, während die interne Verzinsung dann üppige 38 % betragen würde.

Sehr großzügig fällt der optimierten Machbarkeitsstudie zufolge auch "Cariboos' durchschnittliche Jahresproduktion aus, die bei fetten rund 190.000 Unzen Gold über eine 10-jährige Minenlebensdauerliegen würde und in den ersten fünf Jahren sogar 202.000 Unzen erreichen soll.

Quelle: Osisko Development

Das alles wohlgemerkt bei einem grandiosen Gehalt vom im Schnitt 3,62 g/t Au, einer mega-metallurgischen Gesamtausbeute von 92,6 % und einem großartigen Konzentratausbeute-Faktor von 97,75 %.

Quelle: Osisko Development

Schmal fallen dagegen die "All-In'-Kosten aus und sollen über die gesamte Lebensdauer der Mine im Schnitt bei deutlich Branchenunterdurchschnittlichen 1.157,- USD/Unze liegen, womit "Cariboo' ganz klar in der unteren Hälfte der globalen Kostenkurve für Goldminen liegt.

Optimiert bzw. gesteigert wurde bei der aktuellen Machbarkeitsstudie auch der einphasige Aufbau über 24 Monate und der direkte "Ramp-up' auf satte 4.900 Tonnen/Tag, mit anfänglichen Kapitalkosten von 881 Mio. CAD und nachhaltigem Kapital von 525 Mio. CAD über die Lebensdauer der Mine. Insgesamt könnte "Cariboos' "Set-Card" also sensationeller kaum sein. Das gilt umso mehr als die mächtig mineralisierte Lagerstätte bisher nur bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von rund 350 m bebohrt wurde und sie entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen ist.

Umso gigantischer sind die Möglichkeiten, "Cariboo' seine Wirtschaftlichkeit noch steiler nach oben zu treiben und die Lebensdauer der geplanten Mine durch Umwandlung von Ressourcen in der Nähe von Mineralreserven anhand von "Infill'-Bohrungen beträchtlich zu verlängern.

"Infill'-Bohrungen bei "QR'-Zielgebiet fördern phänomenale 13,61 g/t Au über 4,15 m zutage!

Wenn wir schon von vielversprechenden "Infill'-Bohrungen als potenzieller Beitrag zu einem fetten Unzen-Plus sprechen, dürfen die rekordverdächtigen Resultate aus Osisko Developments (WKN: A3DK8G) "Infill'-Bohrungen in der Nähe der ehemaligen "QR'-Mine unweit von "Cariboo' natürlich nicht fehlen.

Quelle: Osisko Development

Schließlich wurden hier, zur Validierung historischer Explorationsdaten, Anfang des Jahres unter anderem satte 13,61 g/t Au über 4,15 m gemeldet.

Der "QR-Mine-Claim' ist etwa 111 km von Osisko Developments (WKN: A3DK8G) Vorzeige-Goldprojekt "Cariboo' entfernt und war zwischen 1994 bis 1998 in Betrieb, wobei dort insgesamt etwas mehr als 118.000 Unzen Gold zutage gefördert wurden. Aufgrund des niedrigen Goldpreises damals wurde die Produktion aber irgendwann eingestellt.

Quelle: Osisko Development

Mit Blick auf die jetzige Rekordpreis-Rallye und die Tatsache, dass die von Osisko vermeldeten Ergebnisse bei der "QR'-Mine die historischen Daten bestätigen, steigen die Chancen, dass dort noch unentdeckte goldreiche Zonen vorhanden sind und sich deren Exploration für Osisko Development (WKN: A3DK8G) mächtig gut auszahlen könnte.

Dritte von fünf "Tintic'-Zahlungen abgeschlossen!

In Sachen formidable Fortschritte kann Osisko Development (WKN: A3DK8G) aber nicht nur von "Cariboo' sensationell gute Nachrichten vermelden. Denn auch bei seinem hochgradigen Gold-Silber-Kupfer-Projekt "Tintic' in Utah geht es rasant und konzentriert voran. So hat Osisko nun die dritte von insgesamt fünf Zahlungen für die 100 %-Übernahme an "Tintic' in Höhe von rund 3,4 Mio. CAD durch die Ausgabe von insgesamt über 1,3 Mio. Stammaktien abgeschlossen.

Wohlgemerkt ist "Tintic' der zweitgrößte metallproduzierende Bezirk in Utah und auf dem Grundstückbefinden sich gleich 23 ehemals produzierende Minen.

Quelle: Osisko Development

Außerdem ist der grandiose "Claim' auch Herberge der gehaltvollen "Trixie'-Lagerstätte mit ihren satten 150.000 Unzen Gold und 478.000 Unzen Silber zu großartigen 19,11 g/t Au respektive 60,80 g/t Ag in der Kategorie "Gemessen und Angezeigt'.

Quelle: Osisko Development

Hinzu kommt, dass aktuell gerade einmal nur rund 10 % der "Trixie'-Haptlagerstätte erkundet wurden, was auf zusätzliches phänomenales Potenzial hinweist. Entsprechend zügig schreiten die Arbeiten an der unternehmenseigenen Testmine "Trixie' voran, allen voran mit dem Durchbruch zur 625-Ebene und dem Bau der Rampe, die dank des unterirdischen Zugangs zu einer hochmodernen, mechanisierten Flotte den schnelleren und kosteneffizienteren Abbau höherer Tonnagen erlaubt und damit die Erschließungs- und Explorationsaktivitäten auf niedrigeren Ebenen extrem beschleunigt.



Quelle: Osisko Development

In diesem Sinne stellt auch die Zahlung der dritten "Tintic'-Tranche ein 1A-Investment für Osisko Development (WKN: A3DK8G) dar.

Finanziell und personell fantastisch aufgestellt!

Um das fulminante Wachstumsmoment insgesamt aufrechtzuerhalten und zu steigern, kann Osisko Development mit Stand Ende März auf ein solides Cash-Kissen von 77,6 Mio. CAD zurückgreifen, während zum Ende von Q1 etwa 35,7 Mio. CAD ausstanden, im Rahmen des verzögerten Kredits der National Bank of Canada, der am 31. Oktober 2025 fällig wird. Hinzu kommt, dass der kanadische Goldmakrt-Durchstarter mitDavid Rouleau einen erfahrenen Manager als Vice President Project Development gewinnen konnte, der über 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche aufweist, einschließlich der für Osisko Development (WKN: A3DK8G) so wichtigen Segmente wie Machbarkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen,Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme, Expansion und kontinuierliche Verbesserungen.

Außerdem war Rouleau zuvor in ähnlicher Führungsposition bei Victoria Gold, Barkerville Gold Mines, Taseko Mines und nicht zuletzt für die Mine "Gibraltar' zuständig, die ebenso zu Osiskos illustrem Portfolio gehört. Insgesamt steht Rouleaus Ernennung für Osiskos konsequente Strategie, "Cariboo' zielgerichtet zur ersten Produktion zu führen.

Darauf zahlt auch die Berufung von Susan Craig als unabhängige Direktorin ein. Die Geologin schaut auf mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und speziell in Projekten in Yukon und British Columbia zurück, mit Schwerpunkt auf den Bereichen Regulierung, Umwelt, Soziales, indigene Völker und Gemeindebeziehungen. Ihr fundiertes Know-how wird eine entscheidende Rolle bei einem so zentralen Aspekt wie dem Aufbau dauerhafter Partnerschaften mit indigenen Völkern spielen.

Fazit: Wachstum bleibt TOP-1 auf Osiskos Agenda!

Osisko Development (WKN: A3DK8G) hat den Wachstumsturbo gezündet. Die optimierte Machbarkeitsstudie für "Cariboo' liefert messerscharfe Wirtschaftlichkeit und enormes Explorationspotenzial, während man durch die gesicherte 100 %-Beteiligung an "Tintic' schon den Fuß in die nächste Tür gestellt hat. Zusätzlicher Rückenwind kommt von solider Finanzierung, frischer Expertise in der Führungsspitze und einem Goldmarkt, der vor Chancen glüht. Mit jedem weiteren Meilenstein rückt Sean Roosens Vision näher: Osisko Development (WKN: A3DK8G) als neuen, schlagkräftigen Mid-Tier-Goldproduzenten Nordamerikas zu etablieren - bereit, das Momentum in glänzende Rendite zu verwandeln.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Osisko Development, Commodity.TV.com, https://gekkovswolf.com/osisko-development-corp-a-golden-opportunity-to-revive-barkervilles-historic-"Cariboo'-gold-mine/, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Osisko Development, Intro-Bild: KI generiert

Dieser Werbeartikel wurde am 06. Juli 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Osisko Development, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Osisko Development, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Osisko Development im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Osisko Development halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimeragb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA68828E8099,378696065