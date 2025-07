WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will am Montag mit vorübergehenden Kontrollen an seiner gemeinsamen Grenze mit Deutschland beginnen. An insgesamt 52 Grenzübergängen soll nach Angaben der Behörde stichprobenhaft kontrolliert werden. Die Grenzer werden dabei besonders Busse, Kleinbusse und Pkw mit vielen Insassen im Auge haben, aber auch Fahrzeuge mit getönten Scheiben. Die Kontrollen sollen um Mitternacht beginnen und zunächst bis zum 5. August andauern. In diesem Zeitraum will auch an seiner Grenze zu Litauen Einreisende kontrollieren.

Polens Mitte-Links-Regierung hat die Kontrollen als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen angeordnet. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai intensivere Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Besonders die Zurückweisungen aus Deutschland sind in Polen ein Reizthema./dhe/DP/he