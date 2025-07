FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Abschluss der Vorwoche dürfte der Dax am Montag zunächst wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,2 Prozent höher auf 23.846 Punkte. Insgesamt bleibt der Dax in seiner Konsolidierung vom Rekordhoch Anfang Juni bei 24.479 Punkten.

Die Anleger warten unruhig auf den Ausgang des seit Wochen in der Warteschleife befindlichen Zollkonflikts mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Trump kündigte an, dass er im Zoll-Kontext etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Ob auch EU-Staaten darunter sind, ist unklar. Einzelheiten zu den Schreiben nannte Trump nicht - er will am Montag mehr darüber berichten.

Und die Zeit drängt: Ab dem 9. Juli - also dem kommenden Mittwoch - könnten nach früheren Aussagen Trumps weitere Zölle bei Einfuhren aus der EU in Kraft treten - wenn die EU ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommt./ag/zb