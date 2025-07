mobilezone holding ag / Schlagwort(e): ESG

mobilezone erhält erneut Auszeichnungen von EcoVadis



07.07.2025 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 7. Juli 2025 mobilezone wurde erneut für sein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln ausgezeichnet: In der diesjährigen Bewertung durch EcoVadis erhält das Unternehmen sowohl im Business- als auch im Refurbishing-Geschäft die Silbermedaille. Die Geschäftsbereiche gehören damit zu den besten 15 Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen dieser Grösse. Die diesjährigen Auszeichnungen würdigen die kontinuierliche Leistung und das langjährige Engagement von mobilezone: In beiden Geschäftsbereichen wurde Silber erzielt - ein Ergebnis, das die konsequente Qualitätsarbeit bestätigt und den positiven Trend der vergangenen Jahre fortsetzt. «Die Auszeichnungen sind eine besondere Anerkennung unserer Anstrengungen und unseres strukturierten Nachhaltigkeitsmanagements», sagt Bernhard Mächler, CFO Schweiz. «Sie bestärken uns darin, unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft weiterhin aktiv wahrzunehmen und laufend weiter auszubauen.» Mit der wiederholten Auszeichnung bekräftigt mobilezone seine strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und setzt ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Wirtschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeitsinitiative von mobilezone sind im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht nachlesbar: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit.htm l Über Ecovadis

EcoVadis ist einer der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings und zertifiziert weltweit Unternehmen im Bereich der Ökologie, soziale Themen und Nachhaltigkeit. Seit 2007 ist EcoVadis aktiv und hat auf Basis von international etablierten Standards und Richtlinien in mehr als 185 Ländern rund 150.000 Unternehmen zertifiziert. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch



Ende der Medienmitteilungen