Berlin (ots) -Mit der Gründung der BESLAS Aktiengesellschaft formiert sich in Berlin ein Unternehmen, das Investments neu denkt. Im Upper West Tower ansässig, vereint die Gesellschaft Kapital, Erfahrung und Unternehmergeist. Im Zentrum steht der Anspruch, Vermögen verantwortungsvoll zu strukturieren, Unternehmer zu vernetzen und Chancen zu schaffen, die über bloße Rendite hinausgehen.Die BESLAS AG wurde von vier erfahrenen Persönlichkeiten ins Leben gerufen. Sie vereinen wirtschaftliches Know-how, unternehmerische Erfolge und ein gemeinsames Werteverständnis. Die Aktionäre verstehen sich nicht als Verwalter, sondern als aktive Gestalter.Die Gesichter der BESLAS AGBen Sla Spormann, Gründer der Gesellschaft, ist seit über 15 Jahren unternehmerisch tätig. Seine Wurzeln liegen im Industriebau, seine Stärke liegt im Aufbau tragfähiger Beteiligungsmodelle. Ob Immobilienprojekte, Startups oder alternative Investments, Spormann bringt Kapital und Geschäftsmodelle zusammen. Bekannt ist er unter dem Namen "Damask Coach" und auch als erfolgreicher Buchautor mit inzwischen vier veröffentlichten Büchern, darunter Sachbücher zu Investments, Beteiligungen, Psychologie und den Erfolgsfaktoren eines Unternehmers. Seine Werke behandeln nichtfiktionale Literatur über das Leben eines Investors, Psychologie und Verstand sowie deren Anwendung in der Praxis. Seine Kommunikation ist klar, seine Haltung bodenständig. Er steht für Verantwortung, Transparenz und unternehmerischen Mut.Carsten Graz bringt über 30 Jahre unternehmerische Erfahrung mit. Nach dem erfolgreichen Aufbau und Verkauf eines Reisebüro-Netzwerks bringt er heute sein strategisches Denken und seine Fähigkeit zur Geschäftsentwicklung in die Gesellschaft ein. Er versteht Kunden und Märkte und denkt unternehmerische Zusammenhänge mit Tiefe.Dr. Jens Barthel ist promovierter Sportwissenschaftler und mehrfacher Weltmeister. Seit fast 20 Jahren unterstützt er Führungskräfte in Extremsituationen. Als Coach und Keynote-Speaker begleitet er Unternehmer und Geschäftsführer, um mentale Stärke, Klarheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu entwickeln. In der BESLAS AG verantwortet er den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Leadership.Oliver van Bentum ist Finanzcoach und Berater für finanzielle Eigenverantwortung. Er setzt sich dafür ein, dass Menschen den Umgang mit Geld souverän und selbstbestimmt gestalten. Seine Arbeit richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gründer und Unternehmer, die eine solide finanzielle Basis schaffen möchten. In der Gesellschaft ist er Ansprechpartner für individuelle Strategien im Bereich Kapitalaufbau und Finanzbildung.Haltung, Netzwerk und SubstanzDie BESLAS AG verfolgt einen unternehmerischen Ansatz, der sich bewusst von klassischen Modellen der Vermögensverwaltung unterscheidet. Im Fokus steht nicht der kurzfristige Ertrag, sondern die Entwicklung nachhaltiger Strukturen. Dabei versteht sich die Gesellschaft als Plattform für Investoren, Unternehmer und Gründer, die gemeinsam Werte schaffen wollen.Die Investmentstrategie umfasst Immobilien, Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen, Start-up-Finanzierungen und alternative Anlageformen. Ergänzt wird das operative Geschäft durch ein starkes Netzwerk aus Branchenexperten, Kapitalgebern und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Beratung.Persönliche Nähe statt anonymer StrukturEin wesentliches Merkmal der BESLAS AG ist die persönliche Verbindung zwischen den Beteiligten. Alle vier Aktionäre sind selbst unternehmerisch tätig und kennen die Anforderungen, Herausforderungen und Chancen aus eigener Erfahrung. Dieser Praxisbezug schafft Vertrauen und sorgt für Entscheidungen mit Augenmaß.Neben dem Investmentgeschäft organisiert die Gesellschaft regelmäßig Unternehmerabende, Roundtables und Strategietage. Hier treffen sich Entscheider, Investoren und Macher, um neue Projekte zu entwickeln und voneinander zu lernen. Die Veranstaltungen finden sowohl digital als auch vor Ort statt.Die Zukunft im BlickDie BESLAS AG wurde gegründet, um langfristig zu wachsen und neue Standards im Beteiligungsgeschäft zu setzen. Mit dem Standort im Upper West Tower in Berlin schafft die Gesellschaft auch räumlich eine klare Positionierung. Die Unternehmensstruktur ist auf Expansion vorbereitet. Der Fokus liegt auf Qualität, Integrität und nachhaltigem Mehrwert."Wir verbinden Kapital mit Haltung. Uns geht es nicht um schnelle Gewinne, sondern um stabile Entwicklungen und vertrauensvolle Beziehungen", sagt Gründer Ben Sla Spormann.Über die BESLAS AGDie BESLAS Aktiengesellschaft wurde im Juni 2025 in Berlin gegründet. Sie bündelt Kapital, Unternehmerkompetenz und ein starkes Netzwerk. Die Gesellschaft versteht sich als Plattform für Beteiligungen, Finanzstrategien und unternehmerische Entwicklung. 