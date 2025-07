© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Trump legte am Sonntag einen neuen Termin für die Strafzölle fest, droht aber zusätzlich BRICS-Staaten mit Zusatzabgaben - US-Futures fallen!Die Märkte beginnen die neue Woche mit einem Dämpfer: US-Aktien-Futures gaben am Sonntagabend deutlich nach, nachdem Präsident Donald Trump und sein Handelsminister Howard Lutnick bestätigten, dass die Strafzölle nun am 1. August in Kraft treten - und nicht, wie zuvor angekündigt, bereits am 9. Juli. Der Dow-Jones-Future verlor 146 Punkte (-0,32 Prozent), S&P 500 und Nasdaq 100 fielen um 0,39 Prozent bzw. 0,42 Prozent. Zusätzlich kündigt Trump an, dass alle Länder, die sich "den anti-amerikanischen Politiken der BRICS-Staaten anschließen", mit einem …