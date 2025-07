The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2025ISIN NameXS2200150766 CAIXABANK 20/26 FLR MTNCH0483180920 BQE INTL.LUX 19/25 MTNXS2196300698 QNB FINANCE 20/25 MTNDK0009529901 NYKREDIT 20/25 MTNXS0951216166 ORACLE 13/25DE000LB13B57 LBBW STUFENZINS 19/25CH0467182421 BFCM 19/25 MTNDE000NLB27E8 NORDLB 19/25DE000HLB5733 LB.HESS.THR.CARRARA07B/24PTCMGGOM0008 CAIXA ECONO. 23/26 MTNDE000A383PW2 KRED.F.WIED. 24/34 MTNXS2436314160 KANE BIDCO 22/27 REGSXS2436313196 KANE BIDCO 22/27 REGSDE000HEL0AJ3 LB.HESS.THR.CARRARA10P/24DE000HLB44T3 LB.HESS.THR.CARRARA10B/24