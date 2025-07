Durchbruch gelungen: Ad-hoc-Meldung mit potenzieller Signalwirkung

Anzeige / Werbung

Relevante Ad-hoc-Meldung vom Wochenende: Erster Handelstag nach Veröffentlichung beginnt heute.

Am Wochenende veröffentlichte ein aufstrebendes Unternehmen eine Meldung, die nach eigenen Angaben eine technologisch bedeutende Entwicklung betrifft:

Ein kommerziell genutzter Elektro-LKW mit stark eingeschränkter Batterieleistung (ca. 40 km) erreichte nach Durchführung einer einmaligen elektronischen Wiederherstellung eine Reichweite von nahezu 300 km, ohne Zellentausch oder Akkuaustausch.

Laut Unternehmensangaben basiert dieser Effekt auf der Korrektur des Zellungleichgewichts, einer bekannten Alterungsursache bei Lithium-Ionen-Batterien. Die Wiederherstellung erfolgte durch ein tragbares Gerät, das laut Mitteilung speziell für diese Problematik entwickelt wurde. Die Bekanntmachung erfolgte außerhalb der Handelszeiten, heute ist der erste Börsentag nach Veröffentlichung. Eine mögliche Marktreaktion auf die technischen Ergebnisse steht damit erst heute an.

Erinnerungen werden wach: Anfang Mai sorgte eine vergleichbare Situation für einen Kursanstieg von rund 70 % innerhalb eines einzigen Tages. Der Unterschied heute: Die Faktenlage ist klarer, die Daten sind messbarer. Die Anwendung fand nicht mehr im Labor, sondern auf der Straße statt. Und der Markt hat bislang noch nicht reagiert (die Heimatbörse handelt erst wieder ab 15:30 Uhr, während hierzulande bereits reagiert werden kann). Lesen Sie weiter in unserem Spezial vom Wochenende:

Breaking News! Versuchsfahrzeug: Von fast unbrauchbar zu voll einsatzbereit

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Ad-hoc-Meldung:

Battery X Metals Reports Estimated Baseline Driving Range Increase of ~255 Kilometers Following Successful Rebalancing of Light-Duty Electric Vehicle Model with Severe Cell Imbalance, Restoring Post-Rebalance Range to ~295 Kilometers in Preliminary Trial

HIER zur vollständigen Nachricht.

Battery X Metals (WKN: A40X9W)* berichtet, dass ein kommerziell genutzter Elektrowagen mit stark gealterter Batterie durch das sogenannte "Rebalancing" wieder voll funktionsfähig wurde. Vor der Anwendung war die Reichweite des Fahrzeugs laut Angaben eines autorisierten kanadischen Distributors auf etwa 40 Kilometer pro Ladung gesunken, ein typischer Fall für Zellspannungsungleichgewicht, wie es bei älteren Lithium-Ionen-Batterien häufig auftritt.

Nach Durchführung des Verfahrens, bei dem keine mechanischen Eingriffe vorgenommen wurden, sondern ausschließlich Spannungszustände innerhalb der Zellen neu kalibriert wurden, zeigten drei aufeinanderfolgende Fahrzyklen eine deutlich erweiterte Reichweite: geschätzte 295 Kilometer pro Ladung. Das bedeutet eine Steigerung von 255 Kilometern oder 637,5 Prozent, ohne neue Batterie, ohne Austausch.

Gleichzeitig wurde eine Steigerung der nutzbaren Batteriekapazität um 37,7 % dokumentiert. Die Testfahrten fanden unter realen Einsatzbedingungen statt: auf wechselnden Stadt- und Überlandstrecken, unter No-Load-Bedingungen zur Standardisierung der Messung.

Ein Entwicklungsschritt mit Relevanz für potenziell Millionen Fahrzeuge

Die Bedeutung dieser Resultate geht über das einzelne Fahrzeug hinaus. Denn laut Unternehmensangaben betreibt der kanadische Distributor rund 20 baugleiche Fahrzeuge, viele davon mit ähnlichen Symptomen. Auch in anderen Märkten befinden sich vergleichbare Modelle im Einsatz.

Mit der erfolgreichen Wiederherstellung an einem betroffenen Fahrzeug liegt nun erstmals eine dokumentierte Fallstudie unter realen Bedingungen vor. Der Einsatz wurde unentgeltlich durchgeführt. Es gibt derzeit keine verbindliche kommerzielle Vereinbarung, doch laut Mitteilung laufen Gespräche über eine breitere Anwendung im Flotteneinsatz.

Dieser Durchbruch kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Bis 2031 werden voraussichtlich fast 40?Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge weltweit aus der ursprünglichen Herstellergarantie fallen. Diese Prognose - basierend auf aktuellen Entwicklungen bei der Verbreitung von E-Fahrzeugen und den branchenüblichen Garantiefristen - unterstreicht das wachsende Risiko für Fahrzeughalter, mit Batterieverschleiß, Kapazitätsverlust und kostspieligen Austauschmaßnahmen konfrontiert zu werden. Die Fähigkeit, Batteriekapazität wiederherzustellen, ohne die Batterie ersetzen zu müssen, stellt eine vielversprechende Lösung für diese globale Herausforderung dar.

Technologische Validierung über drei Etappen

Die heutige Nachricht ist der dritte Baustein einer mehrmonatigen Validierungsreihe:

Mai 2025: Das Unternehmen meldet einen erfolgreichen Rebalancing-Versuch an einem stark gealterten Nissan-Leaf-Akku - einem der am häufigsten genutzten Modelle außerhalb der Herstellergarantie. Juni 2025: Laborbasierte Testergebnisse an einem stark unausgeglichenen elektrischen Nutzfahrzeug wurden veröffentlicht und bestätigen die Fähigkeit, Zellspannungsungleichgewichte vollständig - also zu 100 % - elektronisch zu korrigieren und 37,7 % der Nennkapazität der Batterie wiederherzustellen. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit zuvor durch den National Research Council of Canada validierten Resultaten. Juli 2025: Der nun veröffentlichte Test demonstriert die Funktionsweise im Alltag - an einem kommerziell genutzten Fahrzeug unter Straßenbedingungen.

Begleitend wurden im April 2025 zwei provisorische Patentanmeldungen beim US-Patentamt eingereicht. Sie betreffen das zugrundeliegende elektronische Steuerverfahren sowie ein Messsystem, das sowohl Kalibrierung als auch Spannungsüberwachung über denselben Anschluss ermöglicht. Die Patente sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch pending (beantragt, aber noch nicht erteilt).

Ein Unternehmen mit strukturellem Fokus auf drei Kernbereiche

Neben der Rebalancing-Technologie entwickeltBattery X Metals (WKN: A40X9W)* zwei weitere strategische Plattformen:

Recycling: In Zusammenarbeit mit einer weltweit führenden Universität entwickelt das Unternehmen ein Verfahren zur Rückgewinnung von Graphit und Metalloxiden aus gebrauchten Batterien, das laut Angaben über 98 % Graphitrückgewinnung und 96 % Reinheit bei den Metalloxiden erzielt - ganz ohne hohe Temperaturen oder schädliche Chemikalien.

Exploration: Mit TerraDX Discoveries Inc., einem Partner des Nvidia Inception-Programms, besteht ein bindendes Memorandum of Understanding zur Gründung eines Joint Ventures in Nevada. Ziel ist es, mithilfe eines proprietären KI-Modells, das auf Nvidia-Hardware trainiert wurde, Vorkommen von Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit zu identifizieren. Das Joint Venture ist derzeit noch nicht formal gegründet, und die Explorationsphase hat noch nicht begonnen.

Fazit: Noch hat der Markt nicht reagiert, aber das Zeitfenster ist offen.

Die Nachricht kam in der Nacht auf Samstag. Die nordamerikanischen Börsen sind geschlossen. In Europa wird am Montagmorgen wieder gehandelt. Im Mai führte exakt dieses Setup zu einer schnellen und starken Marktbewegung, damals ausgelöst durch eine technische Mitteilung ohne realen Fahrversuch. Jetzt aber liegen konkrete Zahlen aus einem einsatzfähigen Fahrzeug vor.

Frühere Kursverläufe stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar.

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A40X9W )*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Battery X Metals Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X Metals Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X Metals Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M2031