Der DAX hat wieder etwas Federn gelassen. In der abgelaufenen Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich gut 250 Punkte ein und schloss -1,05% tiefer mit 23.787 Punkten. Gefragt waren die Papiere von Zalando, Symrise und Deutsche Bank rutschten ans DAX-Ende. Wie geht es in der neuen Woche weiter? Zu Wochenauftakt schloss der Markt trotz anfänglicher Gewinne etwas tiefer und weitete die Verluste am Dienstag noch einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...