Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Bietet Echtzeit-Analysen, die die klinische Entscheidungsfindung und die Pandemieprävention unterstützen- Die weltweite Vorstellung erfolgt auf der ADLM 2025 in Chicago- KI und syndromische PCR ermöglichen Früherkennung und Vorhersagen über InfektionswellenSeegene Inc., ein weltweit führender Anbieter molekulardiagnostischer Lösungen (MDx), gab heute die Einführung von STAgora bekannt, einer Plattform der nächsten Generation für die Analyse von Infektionskrankheiten. Die Plattform wurde als Echtzeit-Informationssystem für Infektionskrankheiten entwickelt. Sie kombiniert diagnostische Daten mit fortschrittlicher statistischer Modellierung und verfolgt das Ziel, die weltweite Erkennung, Überwachung und Reaktion auf Ausbrüche grundlegend zu verändern.STAgora bietet eine Echtzeit-Visualisierung globaler Trends bei Infektionskrankheiten auf kommunaler, nationaler und kontinentaler Ebene - basierend auf tatsächlichen diagnostischen Testergebnissen. Die Plattform stellt medizinischem Fachpersonal sofort verfügbare, strukturierte Diagnoseberichte und statistische Analysen in klaren, praxisrelevanten Formaten bereit. Unterstützt wird dies durch anpassbare Dashboards und Echtzeit-Warnfunktionen.Neben der Verfolgung einzelner Fälle ermöglicht STAgora Nutzerinnen und Nutzern Ausbrüche in ausgewählten Regionen - sowohl lokal als auch international - zu überwachen. Diese Funktion bietet Echtzeiteinblicke in die Ausbreitung von Krankheiten, verbessert die Einschätzung der Lage und unterstützt zeitnahe, datengesteuerte Reaktionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Indem die Plattform nationalen und globalen Gesundheitsbehörden epidemiologische Erkenntnisse in Echtzeit liefert, soll sie die Entscheidungsfindung verbessern und die Entwicklung wirksamer Strategien zur Eindämmung großflächiger Ausbrüche von Infektionskrankheiten fördern.Mit über 40 integrierten statistischen Werkzeugen ermöglicht STAgora die frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Erreger-Muster und unterstützt die prognostische Modellierung saisonaler Trends sowie neu auftretender Ausbrüche. Zu diesen Tools gehören Module zur Verfolgung einzelner Infektionen, zur Analyse symptomorientierter Koinfektionen und zur Berechnung von Infektionstrends in Echtzeit. Gemeinsam verwandeln sie statische Daten in zukunftsorientierte Informationen, die proaktive Maßnahmen ermöglichen.Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen zur Überwachung von Krankheitsausbrüchen, die sich auf retrospektive Daten stützen, analysiert STAgora PCR-basierte Diagnostik in Echtzeit . Dies ermöglicht eine unmittelbare Sicht auf die Ausbreitung von Krankheitserregern und ergänzt durch KI-basierte Algorithmen die Vorhersage potenzieller künftiger Ausbrüche."Das Hauptunterscheidungsmerkmal von STAgora ist seine einzigartige Architektur, die diagnostische Echtzeitdaten weltweit in einer zentralen Analyseplattform zusammenführt", sagte Young-Seag Baeg, Leiter der strategischen Planung bei Seegene.In Kombination mit Seegenes firmeneigener syndromischer quantitativer PCR-Technologie bietet STAgora einen erweiterten Überblick sowohl über Einzelinfektionen als auch über gleichzeitigen Koinfektionen mit mehreren Erregern. Diese umfassenden diagnostischen Einblicke ermöglichen es Ärztinnen und Ärzten, direkt am Behandlungsort schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen."Während der COVID-19-Pandemie haben wir direkt erlebt, wie entscheidend die genaue und zeitnahe Auswertung diagnostischer Daten für die Gestaltung der öffentlichen Gesundheitspolitik und der klinischen Ergebnisse war", so Daniel Shin, geschäftsführender Executive Vice President und Chief Global Sales and Marketing Officer bei Seegene. "Angesichts zunehmend komplexer Bedrohungen wie Antibiotikaresistenzen, viralen Mutationen und Koinfektionen wird die Fähigkeit, aus diagnostischen Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, zu einem Eckpfeiler der klinischen Innovation und zu einer tragenden Säule der globalen Gesundheitssicherheit."Seegene wird STAgora offiziell auf der Jahrestagung der Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM) 2025 vorstellen, die vom 27. bis 31. Juli in Chicago, USA, stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung werden die wichtigsten Funktionen der Plattform präsentiert, darunter auch die Integration mit CURECA, dem vollautomatischen PCR-System von Seegene. Die ADLM 2025 dient Seegene auch als Ausgangspunkt um globale Kooperationen und Partnerschaften mit führenden Unternehmen und Kunden im Gesundheitswesen auszubauen.Mit der Einführung von STAgora verfolgt Seegene das Ziel, die Grundlage für ein intelligenteres, schnelleres und besser vernetztes globales Gesundheitsschutzsystem zu schaffen. Durch die Kombination von Echtzeit-Molekulardiagnostik, KI-gestützter Analytik und globaler Datenintegration stellt STAgora einen strategischen Schritt zum Aufbau einer intelligenten Infrastruktur für das öffentliche Gesundheitswesen dar, die in der Lage ist, proaktiv auf neue Bedrohungen zu reagieren. Das Unternehmen sieht die Plattform als eine zentrale Säule des globalen Rahmens zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, und damit als wichtigen Fortschritt hin zu verbesserten diagnostischen Erkenntnissen und einer höheren Einsatzbereitschaft.Informationen zu SeegeneSeegene verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im Zusammenhang mit syndromischen Echtzeit-PCR-Technologien. Dieses Fachwissen wurde während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich, als Seegene mehr als 340 Millionen COVID-19-Tests an mehr als 100 Länder weltweit lieferte. Das Hauptmerkmal der syndromischen Echtzeit-PCR-Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, in einer Reaktion mit quantitativen Informationen gleichzeitig auf 14 Krankheitserreger zu testen, die ähnliche Symptome verursachen.Informationen zu CURECACURECA (Continuous, Unlimited, Random-access, Expandable, and Customizable Automation; zu Dt.: kontinuierliche, unbegrenzte, zufällige, erweiterbare und anpassbare Automatisierung) ist ein vollautomatisches und modulares PCR-System, das manuelle Prozesse überflüssig macht und kontinuierliche Tests in Echtzeit ermöglicht. Es handelt sich um eine einheitliche Plattform, die so konzipiert ist, dass sie 24 Stunden am Tag ohne menschliches Eingreifen funktioniert. Das Kernstück ist CPS, der erste Teil von CURECA, dem weltweit ersten automatisierten Vorbehandlungssystem, das ein ganzes Spektrum von Probentypen verarbeiten kann, darunter Blut, Stuhl, Sputum und Urin. 