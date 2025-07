München (ots) -- Geburtstagsüberraschung für Nicole Fingerhuth- Die "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Meisterschaft" beginnt- Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 7. Juli 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Gina Fingerhuth überrascht ihre Familie mit einer emotionale Geburtstagsaktion für ihre Mutter. Währenddessen bereiten Angelika und Peter die erste "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Meisterschaft" auf dem Marina di Venezia vor. Und: die Bodenseeboys Sascha und Dennis starten ein ungewöhnliches Bauprojekt: eine Biergondel. Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Vor ein paar Tagen überraschte Gina Fingerhuth ihre Mama mit einem Überraschungsbesuch auf dem Marina di Venezia. Dort machen ihre Eltern, zusammen mit Onkel Ingo und seiner Familie Urlaub. Bald steht der Geburtstag von Nicole Fingerhuth an. Für ihre Mutter hat sie eine Geburtstagsüberraschung organisiert. Selbst Papa Sascha weiß nichts davon. Unter einem Vorwand lockt Gina ihren Papa mit in ihr Apartment, um ihn einzuweihen. Doch als er erfährt, was seine jüngste Tochter geplant hat, ist selbst er fassungslos. Er ist zu Tränen gerührt.Auf der Plaza des Marina di Venezia herrscht heute viel Trubel. Angelika und Peter haben es geschafft, den Manager des Campingplatzes zu überzeugen, eine "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Meisterschaft" stattfinden zu lassen. Bis zum Event ist noch viel zu erledigen. Die Medaillen müssen besorgt und der Platz hergerichtet werden. Voller Tatendrang legen die beiden los. Am Ende ist der Veranstaltungsort rechtzeitig aufgebaut, die Brettspiele sind am richtigen Platz und die selbstgebastelten Medaillen sehen nahezu echt aus. Fehlen nur noch die Teilnehmer. Werden genügend Menschen zur großen "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Meisterschaft" auftauchen?Einige Stellplätze weiter, urlauben Sascha Bohner und Freundin Raffaela zusammen mit Kumpel Dennis und dessen Freundin Jessy. Während die Frauen den sonnigen Tag entspannt im Liegestuhl genießen wollen, haben ihre Männer eine verrückte Bastelidee. Sie wollen eine Biergondel bauen. Diese soll von Saschas Stellplatz zur gegenüberliegenden Parzelle von Dennis reichen. Zurück vom Baumarkt und mit viel Material im Gepäck starten sie ihr Bauprojekt. Ob das funktionieren kann?Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 7. Juli 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100933263