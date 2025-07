Vancouver, British Columbia - 7. Juli 2025 / IRW-Press / Argo Living Soils Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FRANKFURT: 94Y0) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es - in Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16. Juni 2025 - seinen Namen mit Wirkung zum 8. Juli 2025 in "Argo Graphene Solutions Corp." ändern wird. Die Börsenkürzel des Unternehmens bleiben unverändert.

In Verbindung mit der Namensänderung des Unternehmens wird die neue CUSIP-Nummer 04021P101 und die neue ISIN CA04021P1018 lauten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich ab dem 8. Juli 2025 unter dem neuen Namen an der Canadian Securities Exchange gehandelt. Ebenfalls mit Wirkung zum oder um den 8. Juli 2025 erhält die Unternehmenswebsite eine neue URL: www.argographene.com.

Über Argo

Argo Living Soils Corp. setzt sich für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen im Bauwesen und in der Landwirtschaft ein. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Betonlösungen mit Graphen-Zusätzen; gleichzeitig wird die Entwicklung der bewährten organischen Düngemittel weitergeführt. Argo verfolgt das Ziel, die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig innovative, umweltfreundliche Produkte bereitzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Living Soils Inc.

E-Mail: scott.smale@argolivingsoils.com

Telefon: 306-596-2673

www.argolivingsoils.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Namensänderung des Unternehmens, die Verfügbarkeit der neuen Website-URL, die Beibehaltung der Börsenkürzel sowie die Reduzierung der globalen CO2-Emissionen des Unternehmens bei gleichzeitiger Bereitstellung innovativer, umweltfreundlicher Produkte. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "sollte", "beabsichtigt", "plant" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten werden", zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und auf den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Meinungen und Schätzungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

