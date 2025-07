* Alarmistische Schlagzeilen zu Gold* Dollar-Korrektur nähert sich ihrem Ende* Es führt kein Weg an Gold vorbei

die Staatsschulden zu erhöhen, um Geschenke zu verteilen und damit Wählerstimmen zu kaufen, ist der für Politiker einfachste Weg, sich demokratische Mehrheiten zu sichern. Deshalb scheinen in der modernen Demokratie tatsächlich alle Wege in die Inflation zu führen. Das ist der Grund, warum wir Ihnen in unserem Krisensicher Investieren Konservativen Depot schon seit langem einen in der Finanzindustrie ungewöhnlich hohen Goldanteil von 25% bis 35% empfehlen.



Trotz des Goldpreisanstiegs der vergangenen Jahre ist diese Empfehlung heute noch wichtiger als vor 5, 10 oder 24 Jahren. Damals, im März 2001, haben wir erstmals in unserer Karriere zu strategischen Goldkäufen geraten zum Schutz vor den Wohlstandsvernichtern in Zentralbanken und Regierungen. In der Politik hat sich seither nichts zum Besseren entwickelt - im Gegenteil, wie die große Staatsschuldenintrige des Friedrich Merz einmal mehr bewiesen hat. Weltweit hat die Staatsverschuldung seit unseren Goldkäufen im März 2001 stark zugenommen, und die Zentralbanken sind in großem Stil in die Staatsfinanzierung eingestiegen per "quantitative easing", das heißt mit Käufen von Staatsanleihen. Ein Zurück von diesem Weg der Wohlstandsvernichtung wird es nicht geben - die EZB hält immer noch Staatsanleihen europäischer Länder in Höhe von 7 Billionen Euro.

