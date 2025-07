Ohne Impulse von der Wall Street ging es am Freitag für den DAX um 0,6% auf einen Wochenschluss bei 23.787 Punkten zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in den beiden vorangegangenen Sitzungen zugelegt hatte, drehten die Notierungen am Freitag wieder nach unten ab. Während die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben, kamen ...

