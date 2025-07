Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kreditmärkten sind die jüngsten Belastungen schnell wieder abgearbei-tet worden, so die Analysten der DekaBank.Obwohl weder das Zollthema noch die Nahost-Konflikte abschließend gelöst worden seien, würden die Spreads von Unternehmensanleihen wieder in etwa auf dem Niveau vom Jahreswechsel gehandelt. Auch die Stimmungsindikatoren für die europäische und vor allem die deutsche Konjunktureinschätzung hätten wieder spürbar nach oben gedreht und damit stiegen die Hoffnungen auf gute Geschäftsergebnisse der großen Unternehmen. Der Markt für Neuemissionen habe die verbesserte Stimmung gerne aufgegriffen und versorge internationale Investoren mit reichlich frischem Material, das weiterhin problemlos platziert werden könne. Die anstehende Neuemissionsflaute im Hochsommer werde die Spreads ausstehender Bonds unterstützen. (Ausgabe vom 03.07.2025) (07.07.2025/alc/a/a) ...

