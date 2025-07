© Foto: Arne Dedert/dpa

Nach einer Verkaufsempfehlung von Stifel geraten die Papiere von Merck zum Wochenstart erneut heftig unter Druck.Die zuletzt leicht stabilisierten Aktien sacken am Montagmorgen um rund 2 Prozent ab. Damit steuert der Kurs wieder gefährlich nah an das Jahrestief aus dem Juni. Was den Absturz auslöste? Stifel-Analyst Dylan Van Haaften hat sein Kursziel von 153 auf 100?EUR zusammengestrichen - ein Schlag weit unter den aktuellen Xetra-Kurs. Die 200 Tage-Durchschnittlinie liegt um die 113 Euro. Derzeit bewegt sich die Aktie von Merck rund 3 Prozent unter ihrem durchschnittlichen Wert der letzten 200 Tage. Dieser Abstand ist noch moderat und muss nicht zwangsläufig auf ein bearisches …