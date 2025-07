FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bilfinger steuern am Montag unbeirrt auf ihren Rekord aus dem Jahr 2014 bei gut 93 Euro zu. Die Papiere des Industriedienstleisters verzeichnen inzwischen ihren achten starken Monat in Folge und haben sich im Kurs seit November 2024 verdoppelt. Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux erhöhten ihr Kursziel deutlich und signalisieren mit 95 Euro bei aktuell auf Xetra 87 Euro weiteres Potenzial.

Trotz ihrer herausragenden Performance gebe es einige Gründe, warum die Aktien den Markt weiter abhängen könnten, so die Experten. So reduziere man konsequent die Profitabilitätslücke zur Konkurrenz und wachse moderat, selbst in schwierigen Endmärkten. Gegenwind könnte hier ohnehin in Rückenwind umschlagen. Zudem sei die Bewertung immer noch unambitioniert. Am Kapitalmarkttag im Dezember dürfte sich Bilfinger neue Mittelfristziele setzen./ag/jha/