MÄRKTE EUROPA/Gut behaupteter Wochenstart

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte gehen gut behauptet in die neue Woche. Der DAX gewinnt am frühen Vormittag 0,4 Prozent auf 23.871 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,2 Prozent auf 5.299 Punkte an. Dabei bleibt die Stimmung aber vorsichtig: "Im Zentrum des Börsengeschehens stehen wieder einmal die Zölle", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Zwar versuchten viele Staaten, die drohenden Zölle noch abzuwenden. Die Börsenwelt spekuliere aber aktuell, an wen die ersten zwölf Zoll-Drohbriefe adressiert seien. Möglicherweise sei auch die EU unter den Empfängern. "Gerade für die exportorientierten europäischen Volkswirtschaften wären die Zölle eine immense Belastung", so Vermögensverwalter Altmann.

Auffällig schwach liegen die Ölwerte im Markt. Mit dem Opec-Beschluss einer weiteren Fördererhöhung fällt der Stoxx-Branchenindex um 1,3 Prozent. Profiteure sind die Aktien der Freizeit- und Reiseaktien, deren Index um 0,8 Prozent zulegt. Lufthansa und Tui ziehen um bis zu 1,7 Prozent an. Die Ölpreise selbst notieren wenig verändert, allerdings tritt die Fördererhöhung erst ab August in Kraft.

Unter Druck stehen auch die Anbieter von Medizintechnik. Siemens Healthineers, Merck KGaA und Carl Zeiss Meditec verlieren bis zu 2,7 Prozent. China hat am Sonntag angekündigt, es schränke den Import von Medizintechnik aus der EU ein. In China hergestellte Produkte seien davon nicht betroffen. Die Beschränkung gilt als Vergeltungsmaßnahme für ein vergleichbares Vorgehen der EU.

Die für den Mittwoch erwartete Bekanntgabe der neuen US-Zölle ist bereits wieder von neuen Trump-Aussagen überrollt worden: Der US-Präsident schickte am Wochenende neue Drohungen aus, diesmal gegen die Brics-Staaten. Sie sollen wegen "anti-amerikanischer Politik" mit zusätzlichen Zöllen von 10 Prozent belegt werden. Dazu gehören Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Saudi-Arabien, Indonesien und andere.

"Auch die demnächst gefundenen Zoll-Verträge werden damit immer unter Vorbehalt stehen", kommentiert ein Händler die Trump'sche Politik. Andererseits hieß es von Handelsminister Howard Lutnick, dass die Strafzölle erst am 1. August umgesetzt werden sollen. Dies entspricht de facto einer Verlängerung der Deadline und zeigt, dass mit vielen Ländern noch keine abschlussfähigen Verträge verhandelt werden konnten. Die "Briefe" mit der Zollhöhe sollen aber bereits an diverse Länder zugestellt worden sein.

Von den Vorlagen und vom Umfeld kommen keine entscheidenden Impulse: Die Börsen in Asien haben den Handel mit leichten Abgaben beendet. Der Euro bröckelt zum Dollar nach den jüngsten Mehrjahreshochs etwas ab, und die Renditen am Anleihenmarkt treten auf der Stelle.

Unternehmensmeldungen sind bislang rar. Berenberg hat die Kaufempehlung für Allianz bekräftigt und das Kursziel auf 431 von 419 Euro erhöht, der Kurs steigt um 0,8 Prozent auf 344,50 Euro. Bilfinger ziehen um 3,5 Prozent an auf 86,90 Euro, Metzler hat das Ziel auf 100 Euro erhöht. Krones geben dagegen mit einer Abstufung um 2,6 Prozent nach.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.298,67 +0,2% 9,86 +8,0% Stoxx-50 4.463,51 -0,0% -1,29 +3,6% DAX 23.871,41 +0,4% 83,96 +19,5% MDAX 30.426,84 +0,5% 145,93 +18,3% TecDAX 3.872,41 0% 0,00 +13,3% SDAX 17.525,01 +0,3% 44,73 +27,5% CAC 7.701,55 +0,1% 5,28 +4,3% SMI 11.968,06 -0,0% -4,35 +3,2% ATX 4.381,84 -0,1% -2,50 +19,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1748 -0,3% 1,1780 1,1763 +13,6% EUR/JPY 170,53 +0,2% 170,14 170,39 +4,5% EUR/CHF 0,9349 -0,1% 0,9356 0,9353 -0,4% EUR/GBP 0,8634 +0,1% 0,8627 0,8614 +4,3% USD/JPY 145,17 +0,5% 144,42 144,84 -8,1% GBP/USD 1,3606 -0,3% 1,3653 1,3656 +9,1% USD/CNY 7,1535 +0,0% 7,1500 7,1564 -0,8% USD/CNH 7,1743 +0,1% 7,1647 7,1686 -2,3% AUS/USD 0,6506 -0,8% 0,6557 0,6571 +5,8% Bitcoin/USD 108.979,30 -0,2% 109.236,70 109.625,10 +14,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,57 66,5 +0,1% 0,07 -7,3% Brent/ICE 68,26 68,3 -0,1% -0,04 -8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.306,36 3.337,05 -0,9% -30,69 +27,2% Silber 31,16 31,34 -0,6% -0,18 +12,5% Platin 1.158,59 1.185,14 -2,2% -26,55 +35,5% Kupfer 4,98 5,10 -2,3% -0,12 +25,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

