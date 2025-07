München (ots) -Die GlücksSpirale zieht positive Bilanz: Das erste Halbjahr 2025 machte einen GlücksSpirale-Spielteilnehmer zum Rentengewinner und damit Millionär. Im April dieses Jahres sicherte sich ein Spielteilnehmer aus Schleswig-Holstein eine monatliche Rente von 10.000 Euro über 20 Jahre, den Höchstgewinn in Höhe eines Barwertes von 2,1 Millionen Euro. In der zweithöchsten Gewinnklasse schüttete die GlücksSpirale im ersten Halbjahr 2025 über 39 Gewinne in Höhe von jeweils 100.000 Euro aus.Bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance konnte sich ein Spielteilnehmer aus Bayern im Januar über den Höchstgewinn von einer Million Euro freuen. Im ersten Halbjahr 2025 gab es in Gewinnklasse 2 auch zwei Sieger-Chance-Rentner aus Baden-Württemberg, deren Konten in den nächsten zehn Jahren um monatlich je 5.000 Euro anwachsen. In Gewinnklasse 1 erzielten 61 Spielteilnehmer Gewinne von je 10.000 Euro.In der ersten Hälfte des Jahres 2025 beliefen sich die Spieleinsätze bei der GlücksSpirale auf rund 111,2 Millionen Euro, bei der Sieger-Chance auf insgesamt rund 11,7 Millionen Euro. Bei der GlücksSpirale gab es im ersten Halbjahr über 2,45 Millionen gewinnende Spielaufträge bei einer Gesamtgewinnsumme in Höhe von rund 40,6 Millionen Euro. Bei der Sieger-Chance wurden über 2,8 Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet.Rund 38 Millionen Euro für gute Zwecke, von denen alle Bürgerinnen und Bürger profitieren, stellt die GlücksSpirale zusammen mit ihrer Zusatzlotterie Sieger-Chance im ersten Halbjahr 2025 an Zweckerträgen bereit.Rund 2,6 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpiraleDas Gemeinwohl gewinnt immer bei der GlücksSpirale und ihrer Zusatzlotterie Sieger-Chance. Seit der Gründung fließen die Zweckerträge der Lotterien an gemeinnützige Einrichtungen, die damit eine Vielzahl an Projekten unterstützen können.Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen im abgelaufenen Halbjahr bundesweit insgesamt knapp 33 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte fördern.Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrem Bestehen über 858 Millionen Euro dem Sport, über 748 Millionen Euro der Wohlfahrt, über 598 Millionen Euro dem Denkmalschutz und über 378 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit. Eine Summe von fast 2,6 Milliarden Euro.Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen im ersten Halbjahr 2025 knapp fünf Millionen Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 62,5 Millionen Euro an den DOSB.GlücksSpirale mit neuem Spitzengewinn seit Juni 2025:Die GlücksSpirale bietet unter dem Motto "Ein Gewinn fürs Leben" seit dem 7. Juni einen neuen Spitzengewinn in Höhe von 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. In Summe beträgt der Hauptgewinn - bei 5 Euro Einsatz - 2,4 Millionen Euro. In einigen Bundesländern kann die GlücksSpirale auch mit anteiligen Losen gespielt werden. Hier ergibt sich der Hauptgewinn sowie die Gewinne der weiteren Gewinnklassen entsprechend dem Anteil des Loses.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro, die Chance auf 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang, und 2 Chancen auf 10.000 Euro.Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung ist seit Anfang 2013 das beauftragte Unternehmen für die Lotterie GlücksSpirale und seit Juni 2016 auch für die Zusatzlotterie Sieger-Chance und koordiniert bundesweit die Aktivitäten der Lotterien für den Deutschen Lotto- und Totoblock bzw. die Kooperationsgemeinschaft der Sieger-Chance.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6071107