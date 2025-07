Unterföhring (ots) -VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) macht Events barrierefrei und verständlich. Ab sofort können Livestreams, Meetings und hybride Veranstaltungen live in 116 Sprachen und zahlreichen Varianten übersetzt werden. Der DSGVO-konforme Service auf VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) bietet KI-basierte Transkriptionen, Untertitelung in Originalsprache und Übersetzungen, sowie einen neuen Dienst: Live Notes. Damit erfüllt er auch die Anforderungen des EU-Accessibility-Acts.VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) hat sein Leistungsportfolio deutlich erweitert. Ab sofort ermöglicht die Lösung Live-Übersetzungen in 116 Sprachen, darunter auch fein differenzierte Varianten wie Deutsch für Deutschland, Österreich und die Schweiz, 13 Versionen von Englisch oder 22 Versionen von Spanisch. So können Veranstalter ihre Inhalte präzise auf regionale Bedürfnisse abstimmen.Neben präziser Echtzeit-Übersetzung bietet VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) automatische Transkriptionen, die sämtliche Inhalte dauerhaft verfügbar und auswertbar machen. Auf dieser Basis können Unternehmen Datenanalysen durchführen oder neue Textversionen für Social Media, Newsletter oder Archive erstellen.Ein entscheidender Vorteil: Durch die Untertitelung in der Originalsprache und die Übersetzung leisten Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit. Mit Inkrafttreten des EU-Accessibility-Acts sind Betreiber von Online-Shops und Unternehmen ab zwei Millionen Euro Umsatz verpflichtet, digitale Inhalte barrierefrei bereitzustellen. VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) erfüllt diese Anforderung nahtlos.Das Customizable-Vokabular sorgt außerdem dafür, dass Fachbegriffe und Rednernamen zuverlässig erkannt und korrekt übertragen werden. Die Ausgabe der Übersetzungen erfolgt flexibel als Text auf Smartphones, LED-Wänden oder Beamern oder als Audiospur, wahlweise über mobile Endgeräte oder professionelle Headsets.Ein besonderes Highlight ist die Funktion "Live Notes". Sie liefert Späterkommenden oder Multitaskern kurze, laufend aktualisierte Zusammenfassungen der letzten Minuten, damit niemand den Anschluss verliert.VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) wird DSGVO-konform betrieben und ist nach ISO 27001 zertifiziert. Damit erfüllt der Service höchste Anforderungen an Datenschutz, Informationssicherheit und barrierefreie Kommunikation.Mit dieser Innovation unterstützt VIDEO.TAXI (http://www.video.taxi) Eventmanager dabei, Reichweite, Verständlichkeit und gesetzliche Compliance professionell zu verbinden.Pressekontakt:Michael WestphalVIDEO.TAXI by TV1Betastrasse 9a85774 UnterföhrungTel. 01761-960 5701m.westphal@tv1.euOriginal-Content von: TV1 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23924/6071113