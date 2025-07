Freiburg (ots) -Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt am 15. Juli 2025 in Freiburg die Zahlen des Spendenjahres 2024 vor und gibt Einblicke in aktuelle humanitäre Hilfseinsätze.1. Spendenergebnis 2024Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, gibt das Spendenergebnis für das Jahr 2024 bekannt.2. Ukraine-Hilfe: Erschöpfte Seelen, finanzielle LückenDreieinhalb Jahre Krieg haben die Ukraine tief gezeichnet. Die Kluft zwischen Not und Unterstützung wächst - und die Angst, vergessen zu werden, wird größer. Dr. Oliver Müller, Vorstand Internationales, Migration und Katastrophenhilfe des Deutschen Caritasverbandes, berichtet von seinen vor Ort-Eindrücken.3. Gaza: Humanitäre Hilfe blockiert und politisiert21 Monate nach Kriegsbeginn steht Gaza vor einer Hungerkatastrophe. Hilfeverteilungen bleiben aus, humanitäre Prinzipien werden systematisch verletzt. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes berichtet.4. Humanitäre Hilfe am Limit: Weltweite Kürzungen gefährden MenschenlebenDie Zahl der Krisen nimmt zu, die humanitäre Hilfe wird drastisch zurückgefahren: Millionen Menschen verlieren Zugang zu Nahrung, Bildung und medizinischer Versorgung. Caritas warnt: Politisch motivierte Kürzungen und Machtverschiebungen gefährden Menschenleben und das Fundament der humanitären Prinzipien selbst. Der Vorstand für Internationales, Migration und Katastrophenhilfe des Deutschen Caritasverbandes berichtet.15. Juli 2025, 10.30 UhrDeutscher CaritasverbandKarlstraße 40, 79104 FreiburgAnmeldungen bitte an: Achim.Reinke@caritas.deBei persönlicher Teilnahme melden Sie sich bitte an der Pforte beim Haupteingang, Karlstr. 40.Es kann auch Online an der Pressekonferenz teilgenommen werden. Ein Link wird Ihnen nach Anmeldung zugesandt.Mit freundlichen GrüßenLinda TenbohlenTeam-Leitung KommunikationPressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6071148