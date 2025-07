DJ Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt im Juli weiter

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Juli zum dritten Mal in Folge gestiegen. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, erhöhte sich der Index auf minus 0,4 (Juni: minus 5,9) Punkte, was der höchste Stand seit Februar 2022 ist. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf minus 18,8 (minus 26,8) Punkte und der Index der Erwartungen auf plus 19,8 (plus 17,5) Punkte. "Das Ergebnis zeigt eine mittlerweile konstante Belebung nach den düsteren Wirtschaftsjahren 2022 bis 2024 an", schreibt Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy unter Bezugnahme auf den fünften Anstieg der Lagebeurteilung in Folge. Der Anstieg der Erwartungen deute auf einen "dynamischen Wirtschaftsaufschwung" hin.

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöhte sich auf plus 4,5 (plus 0,2) Punkte - auch dies der höchste Wert seit Februar 2022. Der Lageindex erhöht sich auf minus 7,3 (minus 13,0) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 17,0 (plus 14,3) Punkte. Hussy kommentiert das so: "Mit dem dritten Anstieg in Folge ist die Dreifach-Regel erfüllt, die einen konjunktureller Wendepunkt erst dann als bestätigt ansieht, wenn ein Frühindikator dreimal in Folge in die gleiche Richtung zeigt. Alle Teilkomponenten zeigen diesen dritten Anstieg in Folge. Damit sind die im April geäußerten Rezessionsbefürchtungen in Folge des US-Zollschocks komplett vom Tisch."

July 07, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)

