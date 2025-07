Köln (ots) -Faber und Herzog ermitteln wieder: Der WDR dreht aktuell den 27. Fall des Dortmunder Teams um Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und Hauptkommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Im "Tatort - Schmerz" (Arbeitstitel) hat das Ermittler-Duo dieses Mal mit den Folgen der Jugoslawienkriege zu tun, bei denen neben Rache und Loyalität auch tief verwurzelte Kriegstraumata eine Rolle spielen. Die Chefin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) leitet die Ermittlungen. Sie wird von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt und sowohl emotional als auch ermittlungstaktisch herausgefordert. Da das Landeskriminalamt (LKA) ebenfalls in den Fall involviert ist, taucht auch Fabers Ex-Kollege und jetziger LKA-Ermittler Daniel Kossik (Stefan Konarske) erneut auf. Und auch Otto Pösken (Malick Bauer) ist wieder mit dabei.Das Drehbuch zu "Schmerz" hat Jürgen Werner geschrieben, Regie führt Torsten C. Fischer, für die Bildgestaltung ist Andreas Köhler zuständig.Zum Inhalt:Mehrere Morde führen Peter Faber (Jörg Hartmann), Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Ira Klasnic (Alessija Lause) auf eine Spur, die tief in die Gewaltgeschichte der Jugoslawienkriege reicht. Die Morde im Dortmunder Rotlichtmilieu deuten zunächst auf einen Streit in der Unterwelt hin, eine junge Bosnierin wird verstört in einem Bordell aufgegriffen und als wichtige Zeugin befragt. Einer der Toten lebte unter falschem Namen - er war untergetaucht, weil er wegen Kriegsverbrechen verurteilt wurde. Als sich die Identität des Opfers klärt, nehmen die Ermittlungen plötzlich eine politische Wendung. Für die Leiterin der Dortmunder Mordkommission, Ira Klasnic, wird der Fall zur persönlichen Belastungsprobe. Ihre eigenen Wurzeln, verdrängte Kriegserinnerungen und die erneute Begegnung mit Clan-Mitglied Lorik Duka (Kasem Hoxha) konfrontieren sie mit einer Vergangenheit, von der sie glaubte, diese längst hinter sich gelassen zu haben. Für das Team wird der Fall zur Konfrontation mit alten Loyalitäten, verdrängter Schuld und Nachwirkungen der Kriege.In weiteren Rollen zu sehen sind Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner, Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek u.v.a.Der "Tatort - Schmerz" ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Niederlassung Köln, Produzentin: Lucia Staubach) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann). Die Dreharbeiten in Dortmund, Köln und Umgebung gehen noch bis Ende Juli 2025, der Sendetermin 2026 im Ersten steht noch nicht fest.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6071161