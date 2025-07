© Foto: Unsplash

Apple-Zulieferer Lens Technology hat beim Hongkong-IPO über 600 Millionen US-Dollar eingesammelt - mit einem satten Abschlag zum Heimatkurs. Jetzt will der Tech-Gigant global expandieren. Der chinesische Apple-Zulieferer Lens Technology hat bei seinem Börsengang in Hongkong 4,8 Milliarden HK-Dollar (607 Millionen US-Dollar) eingesammelt. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, lag der Ausgabepreis der 262,3 Millionen Aktien am oberen Ende der Preisspanne bei 18,18 Hongkong-Dollar je Anteil. Das entspricht einem Abschlag von rund 30 Prozent auf den letzten Schlusskurs der in Shenzhen gehandelten Aktie, der am Freitag bei 23,74 Yuan lag. Lens Technology hatte ursprünglich eine …