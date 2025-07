DAX startet freundlich - Medizintechnikwerte unter Druck

Nach einem schwachen Ausklang der Vorwoche zeigt sich der deutsche Leitindex DAX zum Wochenauftakt erholt. Unterstützung kommt von positiven Vorzeichen an den US-Börsen, deren Futures auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten. Die Anleger scheinen zum Wochenbeginn wieder etwas risikofreudiger - trotz geopolitischer Spannungen und neuer Handelskonflikte.

Makroökonomischer Überblick

Ein Lichtblick kam am Morgen aus der deutschen Industrie: Die Produktion legte im Mai überraschend deutlich zu. Mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat übertraf sie die Erwartungen der Analysten klar. Der Anstieg deutet auf eine gewisse Stabilisierung im verarbeitenden Gewerbe hin, das zuletzt unter schwacher Nachfrage und hohen Finanzierungskosten gelitten hatte.

Fokus auf Medizintechnik

Im Blickpunkt stehen heute vor allem die Aktien deutscher Medizintechnikhersteller, die vorbörslich deutlich unter Druck geraten sind. Siemens Healthineers und Carl Zeiss Meditec verzeichneten auf Tradegate spürbare Abschläge.

Auslöser der Kursverluste sind neue Spannungen im Handelskonflikt zwischen der EU und China. Peking kündigte am Wochenende an, als Reaktion auf EU-Beschränkungen nun seinerseits Medizinprodukte aus Europa mit Gegensanktionen zu belegen. Die chinesische Regierung sprach von "gleichwertigen Gegenmaßnahmen", um die Interessen heimischer Unternehmen zu schützen und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

