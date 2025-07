Eine schwache Entwicklung in Nordamerika hat die Absatzzahlen von Daimler Truck im zweiten Quartal belastet. Die Aktie zeigt sich aber dennoch robust. Am morgigen Dienstag findet der Kapitalmarkttag des Unternehmens in Charlotte, USA, statt. Die US-Investmentbank JPMorgan zeigt sich zuversichtlich.Der Lkw- und Bushersteller verkaufte im zweiten Quartal 106.715 Lkw und Busse - fünf Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresquartal. Auf das Segment Trucks North America entfielen 38.580 Einheiten ...

