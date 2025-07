NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Mills hob die Euronext in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick als bevorzugten Börsenbetreiber hervor. Von der Deutschen Börse erwartet er im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,49 Milliarden Euro, womit er leicht unter dem Konsens von 1,52 Milliarden liege. Um eine weitere strukturelle Neubewertung herbeizuführen, wäre schon viel Schwung aus der SimCorp-Übernahme notwendig./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 01:21 / ET



