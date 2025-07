Linz (www.anleihencheck.de) - In Japan wurde mit dem Konsumentenvertrauen eine Umfrage veröffentlicht, bei der auch nach den Inflationserwartungen gefragt wurde, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hier zeichne sich ab, dass der Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter abnehmen sollte. Ähnliches gelte für die Tankan-Umfrage, bei der große Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes hinsichtlich Verkaufspreise befragt worden seien. Man könne erkennen, dass sich in den letzten Monaten ein deutlicher Unterschied zwischen den Verkaufspreisen in der Umfrage und der Inflation ergeben habe. Die Umfrage spreche für eine Abschwächung des Inflationsdrucks im verarbeitenden Gewerbe und sei ein weiterer Hinweis, dass sich die Zentralbank Zeit lassen werde, die Zinsen noch einmal anzuheben. (07.07.2025/alc/a/a) ...

