Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juni hatte die indische Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte auf 5,50% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Mit diesem großen Schritt hätten die Währungshüter den Zinssenkungszyklus eigentlich beenden wollen. Darauf deute jedenfalls die Änderung der geldpolitischen Ausrichtung hin, die von expansiv auf neutral verändert worden sei. Ob sie diese neutrale Ausrichtung lange beibehalten könne, sei mit den jüngsten Makrodaten jedoch unsicherer geworden. Die Inflationsrate sei im Mai zum siebten Mal in Folge gefallen und liege mit 2,8% nun deutlich unter dem mittelfristigen Inflationsziel von 4%. Noch problematischer sei die Entwicklung in der Industrie: Das Wachstum der Industrieproduktion sei im Mai von 2,6% auf 1,2% yoy zurückgegangen. Nach zwei starken Quartalen deute sich damit eine konjunkturelle Abkühlung an, die möglicherweise stärker ausfallen dürfte, als von der Notenbank vorhergesehen. Wenig erfreulich seien zudem die Meldungen zum Stand der Handelsgespräche mit den USA. Indien gelte hier eigentlich als eines der Länder, mit denen besonders schnell eine Vereinbarung gefunden werden solle. Nicht ganz überraschend sperre sich Indien aber offenbar gegen die von den USA geforderte weitgehende Öffnung des Agrarsektors. ...

