Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche senkte die polnische Nationalbank (NBP) überraschend die Zinsen um 25 Basispunkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der NBP-Gouverneur Adam Glapinski habe danach dazu Stellung genommen. Er habe die Zinssenkung als "Anpassung" und nicht als Beginn eines Lockerungszyklus bezeichnet. Weiters habe er klargestellt, dass künftige Entscheidungen von den Daten abhängen würden. Die Inflation könnte bereits im Juli in den Zielkorridor der NBP von 1,5% bis 3,5% fallen. Der polnische Zloty (PLN) habe nach der Zinssenkung zunächst gegenüber dem Euro nachgegeben und sich in Richtung 4,26 EUR/PLN bewegt. Auf 4,24 habe sich der Zloty nach den Äußerungen Glapinskis erholt. Eine fundamental begründete, rational geldpolitische Haltung sollte grundsätzlich die Bewertung einer Währung stärken und nicht schwächen, daher könne man vorsichtig optimistisch für den Zloty sein. Aktuell notiere der Wechselkurs EUR/PLN bei 4,2470. (07.07.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...