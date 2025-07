Xiaomi hat die Auslieferung seines Mittelklasse-SUV YU7 in China gestartet - nach einem Rekordstart mit 240.000 Bestellungen binnen 18 Stunden. Trotz Produktionsausbau steigen bei der Basisversion die Wartezeiten auf fast zehn Monate. Die teureren Varianten sollen dagegen schneller lieferbar sein. Nach einem fulminanten Verkaufsstart am 26. Juni hat Xiaomi am 6. Juli in 58 chinesischen Städten mit der Auslieferung seines Mittelklasse-SUV YU7 begonnen. ...

