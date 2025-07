EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 07. Juli 2025 Die 40. Jubiläums-MKK findet am 12. und 13. November 2025 im The Charles Hotel in München statt. An beiden Konferenztagen präsentieren sich rund 60 börsennotierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vor etwa 400 Investoren, Vermögensverwaltern, Family Offices, Analysten sowie Finanzjournalisten. Anmeldung:

Ab Kalenderwoche 40 startet die Anmeldung über unsere Website www.mkk-konferenz.de . Das vollständige Konferenzprogramm steht ebenfalls ab KW 40 online zur Verfügung. Folgende Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt: Unternehmen ISIN Market-Cap* AdCapital AG DE0005214506 20,63 Mio. EUR Advanced Food GmbH k.A. k.A. Alzchem Group AG DE000A2YNT30 1,44 Mrd. EUR BENO Holding AG DE000A11QLP3 23,71 Mio. EUR Binect AG DE000A3H2135 6,17 Mio. EUR BKS Bank AG AT0000624705 804,49 Mio. EUR CeoTronics AG DE0005407407 123,69 Mio. EUR Circus SE DE000A2YN355 343,74 Mio. EUR Daldrup & Söhne AG DE0007830572 77,82 Mio. EUR DATA MODUL AG DE0005498901 78,99 Mio. EUR Delignit AG DE000A0MZ4B0 26,02 Mio. EUR Deutsche Kosmetikwerke AG k.A. k.A. Dr. Hönle AG DE0005157101 57,22 Mio. EUR Energy S.p.A IT0005500712 40,12 Mio. EUR Ernst Russ AG DE000A161077 243,91 Mio. EUR HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 481,55 Mio. EUR Heliad AG DE0001218063 113,54 Mio. EUR HWK 1365 SE DE000A3CMG80 7,15 Mio. EUR Instone Real Estate Group SE DE000A2NBX80 403,77 Mio. EUR Marinomed Biotech AG ATMARINOMED6 32,90 Mio. EUR Mensch und Maschine Software SE DE0006580806 917,63 Mio. EUR MS Industrie AG DE0005855183 46,08 Mio. EUR NanoRepro AG DE0006577109 19,68 Mio. EUR Net-Digital AG DE000A2BPK34 17,90 Mio. EUR Nynomic AG DE000A0MSN11 99,85 Mio. EUR Rational AG DE0007010803 8,20 Mrd. EUR Siltronic AG DE000WAF3001 1,19 Mrd. EUR Somec S.p.A. IT0005329815 94,30 Mio. EUR STINAG Stuttgart Invest AG DE0007318008 229,25 Mio. EUR SYZYGY AG DE0005104806 33,21 Mio. EUR Wolftank Group AG AT0000A25NJ6 35,39 Mio. EUR

*Quelle: https://www.comdirect.de/ , Stand 07. Juli 2025 Sie möchten Ihr Unternehmen auf der MKK präsentieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Unternehmen einem hochkarätigen Fachpublikum vorzustellen und Ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt zu stärken. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an: Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de

Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für allgemeine Rückfragen: GBC AG Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de ------------------------------------------------------------------- SAVE THE DATE 2026 41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München



