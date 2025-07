Vaduz (ots) -Ab Mitte Juli gastiert der 1963 geborene Germanist und Philosoph Guy Helminger im liechtensteinischen Künstleratelier Turmhaus in Balzers.Der Beginn eines neuen Projekts liegt für Guy Helminger im Erkunden einer Gesellschaft, eines Landes, einer Kultur. Demzufolge sind Aufenthalte im Ausland ein fester Bestandteil seines literarischen Werks, ob Hyderabad in Indien, Teheran im Iran, Sanaa im Jemen, Istanbul in der Türkei - um nur einige Orte exemplarisch herauszugreifen -, es ist stets die Auseinandersetzung mit der Bevölkerung, welche Guy Helminger über die Grenzen Luxemburgs und Deutschlands treibt. Die Bevölkerung in ihrer Gesamtheit steht im Mittelpunkt, ohne Einschränkung und ohne Präferenz. Man wird den Literaten genauso auf der Tribüne des Fussballstadions antreffen wie im Zuschauerraum des Theaters. Der Schriftsteller selbst nennt diese Form der intensiven Auseinandersetzung mit der Umgebung und deren Bevölkerung "Wühlen", eine für ihn in jeder Hinsicht positive Erfahrung, welche in einem gewollten und bewusst gesuchten interkulturellen Austausch mündet. Die aus seinem dreimonatigen Aufenthalt in Liechtenstein resultierenden Erfahrungen können schliesslich in ein zukünftiges Projekt einfliessen.Des Weiteren wird Guy Helminger an seinem Manuskript arbeiten, welches die Geschichte seiner Eltern rückwärts erzählt. Beginnend mit dem Tod - im 21. Jahrhundert -, bis hin zu deren Hochzeit in den 1950er Jahren.Für Guy Helminger ist Liechtenstein kein Neuland. 2019 wurde eines seiner Kurzstücke im Rahmen des Projekts "Identität Europa" im TAK aufgeführt.Mit dem Wohnatelier in Balzers hat Liechtenstein eine wertvolle Institution, mit welcher ein aktiver Teil der kulturellen Aussenpolitik wahrgenommen werden kann. Das voll ausgestattete Turmhaus bietet einem Kunstschaffenden aus dem Ausland die Möglichkeit, seine Projekte in Liechtenstein weiterzuentwickeln und sich mit der lokalen Kunst- und Gesellschaftsszene auszutauschen und zu vernetzen. Im vorliegenden Fall von Guy Helminger hat das Literaturhaus Liechtenstein das "centre national de littérature" in Mersch, Luxemburg, mit der Nominierung eines geeigneten Stipendiaten beauftragt. Mit dem in Köln lebenden Guy Helminger ist die Wahl auf einen mehrfach ausgezeichneten und mit dem Verdienstkreuz des Grossherzogtums Luxemburg gewürdigten Schriftsteller gefallen.Weitere Informationenhttps://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/kuenstleratelier-balzers-turmhaus-Pressekontakt:Ministerium für Äusseren, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933265