Bad Homburg (ots) -Die Lilly Deutschland Stiftung hat am 3. Juli zum fünften Mal den KONKRET-Preis für innovative Versorgung verliehen. Neben drei Projekten aus den Bereichen Geburts- und Neugeborenenversorgung, Krebsnachsorge und hausärztlicher Versorgung wurde auch ein Sonderpreis für geschlechterspezifische Versorgung vergeben.Markus Felten, Vorstandsvorsitzender der Lilly Deutschland Stiftung, honorierte bei der Eröffnung der Feier die besondere Rolle von Menschen, die sich für eine bessere gesundheitliche Versorgungssituation einsetzen: "Seit einem halben Jahrzehnt fördern wir nun mit dem KONKRET-Preis außergewöhnliche Initiativen, die gezielt Lücken in der Gesundheitsversorgung schließen. Dieses große Engagement so vieler Personen bildet nicht nur die Basis für die Fortführung dieses Preises, sondern ist auch für uns als Gesellschaft immens wichtig."1. Platz (10.000 EUR): Geburtshaus Idstein e.V.Im Rahmen des Projekts "Verbesserung der Versorgung von Müttern und ihren Neugeborenen in der Region" wurde zunächst die unmittelbare Versorgung von Neugeborenen und ihren Müttern durch Trainings von Notfallsituationen und optimierten organisatorischen Abläufen verbessert. Darüber hinaus setzt das Geburtshaus neue Standards mit vielfältigen Informationsangeboten und Möglichkeiten zur Vernetzung für Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr. Letztlich hat man durch u. a. ein optimiertes Organisationsgerüst samt Weiterbildungsmöglichkeiten ein attraktives Arbeitsumfeld für freiberufliche Hebammen geschaffen, das sich ebenfalls positiv auf die gesundheitliche Versorgung werdender Mütter und ihren Neugeborenen in der Region auswirkt. Dieses Leuchtturmprojekt stellt damit ein leicht übertragbares Best-Practice-Modell dar.2. Platz (5.000 EUR): Pathly e.V.Der Verein, der sich für junge krebserkrankte Erwachsene und deren Angehörige einsetzt, konzentriert sich mit dem Gewinnerprojekt "Magazin: Leben nach dem Krebs" gezielt auf den Lebensabschnitt der Remission. Das Magazin informiert dabei praxisnah über Themen wie u. a. Rückkehr in den Alltag, Angst vor Rückfällen oder Sexualität. Ergänzt um Erfahrungsberichte soll Betroffenen Mut gemacht, deren Resilienz gestärkt und Themen, die eine zu wenig beachtete Personengruppe umtreiben, enttabuisiert werden.3. Preis (3.000 EUR): Universität BayreuthMit dem Projekt "VERSORGT am ORT" adressiert die Universität Bayreuth die vom strukturellen und demografischen Wandel betroffene hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen. Dabei wird das Modell delegierter Hausbesuche durch bedarfsgerechte "VERSORGT am ORT"-Räumlichkeiten in der Projektregion erweitert. Das Ergebnis: Weniger Fahrtzeit für medizinisches Personal, mehr Zeit für Patient:innen. Das Projekt wird hierbei wissenschaftlich evaluiert und liefert damit messbare Ergebnisse, die Chancen zur Verbesserung der medizinischen Versorgungssituation auf dem Land durch dezentrale Lösungen aufzeigen.Sonderpreis (5.000 EUR): Herzzentrum BrandenburgMit dem Projekt "Hochschulambulanz für geschlechterspezifische Medizin mit spezieller Frauensprechstunde" setzt das Herzzentrum Brandenburg des Immanuel Klinikums neue Maßstäbe in der geschlechterspezifischen Medizin. Die Sprechstunde soll dabei Frauen nicht nur eine optimierte Versorgung bieten. Das ambulante Setting dient zudem als Rahmen, um wissenschaftliche Fragestellungen zur Geschlechtermedizin untersuchen zu können, um mit neuen Impulsen die geschlechterspezifische Versorgung langfristig zu verbessern.Über die Lilly Deutschland Stiftung"Gesundheit weiterdenken" lautet das Leitbild der gemeinnützigen, unabhängigen Lilly Deutschland Stiftung mit Sitz in Bad Homburg. Sie will nachhaltig wirkende Impulse für eine gesunde Gesellschaft geben und dafür mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen herausragende theoretische und praktische Ansätze fördern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat die Stiftung gemeinsam mit Experten aus Gesundheit, Wissenschaft, Ethik, Krankenkassen und Politik bedeutende Projekte entwickelt und gefördert. Der paritätische, ehrenamtlich tätige Vorstand ist besetzt mit Experten aus Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sowie Mitarbeitenden der Lilly Deutschland GmbH.